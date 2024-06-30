Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
1 бутылочка
125 мл
Соска для новорожденных
С 0 мес.
Наш антиколиковый клапан, чья эффективность доказана клинически*, способствует снижению колик и вздутия живота. Клинические исследования показали, что благодаря использованию бутылочки Philips Avent колик становится меньше, а сон малыша становится спокойнее. Ночью ребенок спит гораздо спокойнее после кормления с помощью антиколиковой бутылочки Philips Avent — на 60% спокойнее малышей, родители которых используют бутылочки с антиколиковым клапаном от другого ведущего производителя.
Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
4.9
из 5
35
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Maluk24
30/06/2024
Україна
Малюк з задоволенням бере пляшечку
Наша незамінна пляшечка, я можу лишити дитину на рідних, маленький з задоволенням бере пляшечку і не лишається голодним коли я відсутня, і ми легко поєднуємо грудне вигодовування та пиття з пляшечки.
Плюсы
Зручна
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Mashulya
29/05/2024
Україна
Гарна якість
Пляшечка дуже зручна для першого годування дитини. Має необхідний об'єм і мірну шкалу. У соски одна дірочка, що вказує на повільний потік. Ми годувалися сумішшю, проблем з годуванням не було.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Віола
29/05/2024
Україна
Зменшення кольок
З самого народження з'явилася проблема кольок, і саме на цій пляшці я зробила свій вибір. Дійсно, система антікольок працює, і повітря не потрапляє у животик. Мала стала спокійнішою. Якісна соска, не злипається, підтримує безперервне годування. Пляшечка не протікає, та легко мити і збирати.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого ведущего производителя.
Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.