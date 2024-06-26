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1 бутылочка
260 мл
Соска с медленным потоком
С 1 мес.
Наш антиколиковый клапан, чья эффективность доказана клинически*, способствует снижению колик и вздутия живота. Клинические исследования показали, что благодаря использованию бутылочки Philips Avent колик становится меньше, а сон малыша становится спокойнее. Ночью ребенок спит гораздо спокойнее после кормления с помощью антиколиковой бутылочки Philips Avent — на 60% спокойнее малышей, родители которых используют бутылочки с антиколиковым клапаном от другого ведущего производителя.
Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
4.5
из 5
13
Отзывы
91%
рекомендуют этот продукт
Барвінок
26/06/2024
Україна
Антіколікова система
Це наша друга пляшка Авент, і донька вже самостійно тримає пляшечку під час їжі. Практично немає кольок, бо повітря потраплає в бутилочку через клапан в сосці. Велике горлишко, зручно мити. Дякую за якість.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
25/06/2024
Україна
Якість, гарний пластик
Донька підросла і ми купили їй пляшечку цієї серії і дуже задоволені. Доця гарно також гарно її прийняла. Раніше користувалися серією Нечурал і передарили ще племінниці. Якість просто 10 з 10. Всі продукти мають відмінний вигляд, навіть після довгого використання. Рекомендую всім
Плюсы
Якість, прочність
Минусы
Не виявив
Этот отзыв про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Этот отзыв про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Надежда888
29/05/2024
Україна
Чудова для годування сумішшю
Пляшечка дуже допомогла в процесі годування дитини. Було складно, молока було дуже мало ще з роддому. Чудово підійшла для годування сумішшю. Ми залишилися задоволені якістю пляшечки і соски. Соска має вільний потік рідини дитина наїдається дуже швидко.
Плюсы
Якісні матеріали
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого ведущего производителя.
Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.