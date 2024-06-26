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  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

Philips AventАнтиколиковая бутылочка

SCY103/01

4.5
| (13) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

125 мл
125 мл
260 мл
260 мл
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Наши антиколиковые бутылочки с системой антиколикового клапана и текстурированной соской разработаны для сокращения пауз и дискомфорта при кормлении. Благодаря встроенному антиколиковому клапану воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Разработано для беспрерывного кормления

Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

  • 1 бутылочка

  • 260 мл

  • Соска с медленным потоком

  • С 1 мес.

Уникальный клапан, снижающий риск возникновения колик за счет отсутствия воздуха

Уникальный клапан, снижающий риск возникновения колик за счет отсутствия воздуха

Наш антиколиковый клапан, чья эффективность доказана клинически*, способствует снижению колик и вздутия живота. Клинические исследования показали, что благодаря использованию бутылочки Philips Avent колик становится меньше, а сон малыша становится спокойнее. Ночью ребенок спит гораздо спокойнее после кормления с помощью антиколиковой бутылочки Philips Avent — на 60% спокойнее малышей, родители которых используют бутылочки с антиколиковым клапаном от другого ведущего производителя.

Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

Форма соски, обеспечивающая надежный захват

Форма соски, обеспечивающая надежный захват

Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.5

из 5

13

Отзывы

91%

рекомендуют этот продукт

4
3

26/06/2024

Україна

Україна

Антіколікова система

Це наша друга пляшка Авент, і донька вже самостійно тримає пляшечку під час їжі. Практично немає кольок, бо повітря потраплає в бутилочку через клапан в сосці. Велике горлишко, зручно мити. Дякую за якість.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

25/06/2024

Україна

Україна

Якість, гарний пластик

Донька підросла і ми купили їй пляшечку цієї серії і дуже задоволені. Доця гарно також гарно її прийняла. Раніше користувалися серією Нечурал і передарили ще племінниці. Якість просто 10 з 10. Всі продукти мають відмінний вигляд, навіть після довгого використання. Рекомендую всім

Плюсы

Якість, прочність

Минусы

Не виявив

Этот отзыв про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Этот отзыв про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

29/05/2024

Україна

Україна

Чудова для годування сумішшю

Пляшечка дуже допомогла в процесі годування дитини. Було складно, молока було дуже мало ще з роддому. Чудово підійшла для годування сумішшю. Ми залишилися задоволені якістю пляшечки і соски. Соска має вільний потік рідини дитина наїдається дуже швидко.

Плюсы

Якісні матеріали

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого ведущего производителя.

      2. Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.

      3. Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.