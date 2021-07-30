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      Philips Avent Natural Response Стеклянная детская бутылочка

      SCY933/01

      Общая оценка / 5
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      Поддерживает особый темп питья младенца

      Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. Таким образом ребенок может пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки.

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      Philips Avent Natural Response Стеклянная детская бутылочка

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      Natural Response
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      Natural Response

      Стеклянная детская бутылочка

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      Поддерживает особый темп питья младенца

      Соска, которая повторяет особенности груди

      • 1 бутылочка
      • 240 мл
      • Соска со средним потоком
      • 3-6 мес.
      Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

      Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

      Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

      Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

      Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

      Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

      Защищает от возникновения колик и дискомфорта

      Защищает от возникновения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

      Соска защищена от протекания молока

      Соска защищена от протекания молока

      Соска оснащена специальным клапаном, через который молоко подается, только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.

      Стекло фармацевтического стандарта, стерильность и защита от нагрева

      Стекло фармацевтического стандарта, стерильность и защита от нагрева

      Стеклянная бутылочка Philips Avent из премиального боросиликатного стекла выдерживает перепады температуры, поэтому ее можно безопасно хранить в холодильнике, нагревать и стерилизовать.

      Выберите соску, подходящую вашему малышу

      Выберите соску, подходящую вашему малышу

      Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.

      Легко использовать, очищать и собирать

      Легко использовать, очищать и собирать

      Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

      Соски и бутылочки Natural Response Nipples не содержат бисфенол-А*

      Соски и бутылочки Natural Response Nipples не содержат бисфенол-А*

      Бутылочки Philips Avent серии Natural изготовлены из материала, не содержащего бисфенол-A*.

      Проявите терпение

      Проявите терпение

      Наши новые бутылочки Natural Response отличаются от бутылочек без клапана. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько дней, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.

      Ознакомьтесь с нашим ассортиментом бутылочек

      Ознакомьтесь с нашим ассортиментом бутылочек

      Мы предлагаем бутылочки разных размеров согласно потребностям вашего малыша. Найдите идеальный вариант среди разных моделей, чтобы ваш малыш всегда ощущал комфорт и удобство.

      • Материал

        Соска
        • Силикон
        • Не содержит бисфенол-А*

      • В комплект входят:

        Детская бутылочка 240 мл
        1  шт.
        Соска со средним потоком
        1 шт.

      • Функции

        Особенности соски
        • Естественный захват соски
        • Конструкция предотвращает протекание
        • Мягкая и гибкая
        • Антиколиковый клапан

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      • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
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