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  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание

Больше не доступен

Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB4205WT/00

3.5
| (2) Отзывы
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес.
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Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания

Невероятно легкий корпус и мощное звучание

  • 12,2-мм излучатели, открытое оформление

  • Вкладыши

Элегантные глянцевые вставки из металла

Элегантные глянцевые вставки из металла

Классический дизайн со свежими, современными, блестящими акцентами.

Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

Трубка для насыщенных басов

Трубка для насыщенных басов

Инновационные звуковые трубки наушников-вкладышей усиливают поток воздуха для обеспечения глубоких, насыщенных басов.

Технические характеристики

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Отзывы

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3.5

из 5

2

Отзывы

5
2
1

23/07/2019

Україна

Україна

Хорошие и удобные наушники, но..

+Удобные +Работают без проблем больше года +Одной зарядки хватает на 7 часов непрерывной работы И один большой - Коннектятся они только с одним телефоном! Samsung S6edge+...Ни к одному больше не подключаются...Телефоны их не видят. Теперь у меня S10+...и он тоже их не видит(((

Этот отзыв про SHB4205BK Беспроводные наушники Bluetooth®

Этот отзыв про SHB4205BK Беспроводные наушники Bluetooth®

03/08/2020

Україна

Україна

Красивый аксессуар!

Сложно описать впечатления о наушниках,но можно! Как по мне,в этих наушниках единственная и раздрожающая проблема ,так это то что их не подключишь ни к чему если следовать инструкции филипс,потому что кнопка питания ничего не делает кроме как вкл и выкл!Для того что бы их подкл к новому устройству (нужно выключить наушники ,потом включить ,а после одновременно зажать плюс и минус на несколько секунд до того момента как будет воспроизведен музыкальный сигнал,после этого выключаем наушники и включаем и после ?устройство )увидит эти наушники,и теперь можно подключатся!

Плюсы

Звук в целом приятный ,но по 20бальной шкале им оценка 13,потому что слабый запас по громкости и мощности низов!

Минусы

Плохо что у наушников нет своей громкости ,их громкость упирается от подающего устройства!

Этот отзыв про SHB4205BK Беспроводные наушники Bluetooth®

Этот отзыв про SHB4205BK Беспроводные наушники Bluetooth®

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