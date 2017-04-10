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    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB4205WT/00
    Общая оценка / 5
    • Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание
      -{discount-value}

      Беспроводные наушники Bluetooth®

      SHB4205WT/00
      Общая оценка / 5

      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводные наушники Bluetooth®

      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Беспроводные наушники Bluetooth®

      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники Bluetooth®

        Беспроводные наушники Bluetooth®

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        Итого:

        Невероятно легкий корпус и мощное звучание

        Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания

        • 12,2-мм излучатели, открытое оформление
        • Вкладыши
        Элегантные глянцевые вставки из металла

        Элегантные глянцевые вставки из металла

        Классический дизайн со свежими, современными, блестящими акцентами.

        Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

        Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

        Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

        Трубка для насыщенных басов

        Трубка для насыщенных басов

        Инновационные звуковые трубки наушников-вкладышей усиливают поток воздуха для обеспечения глубоких, насыщенных басов.

        Высокомощные излучатели гарантируют чистое звучание

        Высокомощные излучатели гарантируют чистое звучание

        Высокомощные 12,2-мм излучатели обеспечивают чистое и четкое звучание.

        Удобные вкладыши для комфортной посадки

        Удобные вкладыши для комфортной посадки

        Благодаря утонченному дизайну вы почти не почувствуете их вес. Наушники Hyprlite обеспечивают прослушивание с непревзойденным комфортом.

        Легкий и тонкий шейный обод для надежности при ношении

        Легкий и тонкий шейный обод для надежности при ношении

        Невероятно тонкий шейный обод имеет универсальный дизайн, а его вес совершенно не ощущается.

        Благодаря режиму вибрации вы не пропустите ни одного вызова

        Благодаря режиму вибрации вы не пропустите ни одного вызова

        Шейный обод вибрирует при поступлении входящего вызова, поэтому вы будете всегда оставаться на связи.

        Аккумулятор обеспечивает до 7 часов прослушивания

        7 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.

        Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки в беспроводном режиме.

        • Дизайн

          цвет
          Белый

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Сопротивление
          32 Ом
          Диаметр излучателя
          12,2 мм
          Частотный диапазон
          9–21 000 Гц
          Максимальная входная мощность
          30 мВт
          Чувствительность
          105  дБ
          Диафрагма
          ПЭТ

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          4.1
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Распределение вызовов
          • удержание вызова
          • Переключение между 2 вызовами
          • Ответить/Завершить разговор
          • Отключение микрофона
          • Сбросить вызов
          • Переключение между разговором и музыкой

        • Аксессуары

          Кабель USB
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Перезарядка
          Да
          Время нахождения в режиме ожидания
          120 ч*
          Время разговора
          7* ч
          Время воспроизведения музыки
          7*  ч

        • Габариты изделия

          высота
          17,5  см
          ширина
          13,5  см
          Глубина
          1,5  см
          Вес
          0,038  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Оба
          высота
          17,5  см
          ширина
          18,5  см
          Глубина
          2,5  см
          Вес брутто
          0,107  кг
          Вес нетто
          0,038  кг
          Вес упаковки
          0,069  кг
          EAN
          69 51613 99155 8

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          20,5  см
          ширина
          9,5  см
          высота
          20,8  см
          Вес брутто
          0,418  кг
          Вес нетто
          0,114  кг
          Вес упаковки
          0,304  кг
          GTIN
          1 69 51613 99155 5

        • Внутренняя упаковка

          GTIN
          2 69 51613 99155 2
          Количество потребительских упаковок
          3

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