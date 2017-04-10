Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники Bluetooth®
Итого:
Классический дизайн со свежими, современными, блестящими акцентами.
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
Инновационные звуковые трубки наушников-вкладышей усиливают поток воздуха для обеспечения глубоких, насыщенных басов.
Высокомощные 12,2-мм излучатели обеспечивают чистое и четкое звучание.
Благодаря утонченному дизайну вы почти не почувствуете их вес. Наушники Hyprlite обеспечивают прослушивание с непревзойденным комфортом.
Невероятно тонкий шейный обод имеет универсальный дизайн, а его вес совершенно не ощущается.
Шейный обод вибрирует при поступлении входящего вызова, поэтому вы будете всегда оставаться на связи.
7 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.
Выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки в беспроводном режиме.
Дизайн
Звук
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Питание
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.