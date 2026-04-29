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Беспроводные наушники Bluetooth®

Больше не доступен

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Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB4205WT/00

Беспроводные наушники Bluetooth®

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Краткое руководство - English (US)

  • PDF файл, 3.8 MB
  • 23 November 2023

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 645.7 kB
  • 30 March 2024

Ответы на часто задаваемые вопросы

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