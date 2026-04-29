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Flite Беспроводные наушники Bluetooth®
Больше не доступен
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SHB4405BK/00
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Руководство пользователя
Все (5)
Что такое профиль Bluetooth?
Можно ли подключить микрофон и наушники к разным устройствам?
Может ли кто-то прослушивать мои BT наушники?
Могут ли возникнуть помехи при подключении Bluetooth?
Как очищать изделие?
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