Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Невероятно легкие беспроводные наушники Philips Flite Ultrlite отличаются удивительной мощностью. Отсутствие мешающих проводов, компактность и плоская складная конструкция — эта модель станет для вас идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Невероятно легкие беспроводные наушники Philips Flite Ultrlite отличаются удивительной мощностью. Отсутствие мешающих проводов, компактность и плоская складная конструкция — эта модель станет для вас идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Невероятно легкие беспроводные наушники Philips Flite Ultrlite отличаются удивительной мощностью. Отсутствие мешающих проводов, компактность и плоская складная конструкция — эта модель станет для вас идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Невероятно легкие беспроводные наушники Philips Flite Ultrlite отличаются удивительной мощностью. Отсутствие мешающих проводов, компактность и плоская складная конструкция — эта модель станет для вас идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах
Расположенные под углом 32-мм излучатели высокой мощности обеспечивают воспроизведение чистого, четкого звука и насыщенных басов.
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
Мягкие амбушюры и излучатели, расположенные под углом, идеально комфортные при длительном ношении.
Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн для полного комфорта в дороге.
Плоская складная конструкция для удобной переноски.
Выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки в беспроводном режиме.
9 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.
Дизайн
Звук
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Питание
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка