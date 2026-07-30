Невероятно легкий корпус и мощное звучание

Невероятно легкие беспроводные наушники Philips Flite Ultrlite отличаются удивительной мощностью. Отсутствие мешающих проводов, компактность и плоская складная конструкция — эта модель станет для вас идеальным спутником.