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Flite

Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB4405WT/00
Общая оценка / 5
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание
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    Flite Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB4405WT/00
    Общая оценка / 5

    Невероятно легкий корпус и мощное звучание

    Невероятно легкие беспроводные наушники Philips Flite Ultrlite отличаются удивительной мощностью. Отсутствие мешающих проводов, компактность и плоская складная конструкция — эта модель станет для вас идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Flite Беспроводные наушники Bluetooth®

    Невероятно легкий корпус и мощное звучание

    Невероятно легкие беспроводные наушники Philips Flite Ultrlite отличаются удивительной мощностью. Отсутствие мешающих проводов, компактность и плоская складная конструкция — эта модель станет для вас идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно легкий корпус и мощное звучание

    Невероятно легкие беспроводные наушники Philips Flite Ultrlite отличаются удивительной мощностью. Отсутствие мешающих проводов, компактность и плоская складная конструкция — эта модель станет для вас идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Flite Беспроводные наушники Bluetooth®

    Невероятно легкий корпус и мощное звучание

    Невероятно легкие беспроводные наушники Philips Flite Ultrlite отличаются удивительной мощностью. Отсутствие мешающих проводов, компактность и плоская складная конструкция — эта модель станет для вас идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах

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      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания

      • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Накладные
      • Мягкие амбушюры
      • Компактно складываются
      32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

      32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

      Расположенные под углом 32-мм излучатели высокой мощности обеспечивают воспроизведение чистого, четкого звука и насыщенных басов.

      Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

      Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

      Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

      Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

      Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

      Мягкие амбушюры и излучатели, расположенные под углом, идеально комфортные при длительном ношении.

      Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн

      Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн

      Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн для полного комфорта в дороге.

      Плоская складная конструкция для удобной переноски

      Плоская складная конструкция для удобной переноски

      Плоская складная конструкция для удобной переноски.

      Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      Выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки в беспроводном режиме.

      Аккумулятор обеспечивает до 9 часов прослушивания

      9 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Сопротивление
        24 Oм
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Частотный диапазон
        9—22 000 Гц
        Максимальная входная мощность
        40 мВт
        Чувствительность
        103  дБ
        Диафрагма
        ПЭТ

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        4.1
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Распределение вызовов
        • удержание вызова
        • Переключение между 2 вызовами
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов
        • Переключение между разговором и музыкой

      • Аксессуары

        Кабель USB
        Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Перезарядка
        Да
        Время нахождения в режиме ожидания
        300 ч*
        Время разговора
        9 ч*
        Время воспроизведения музыки
        9*  ч

      • Габариты изделия

        высота
        17  см
        ширина
        14  см
        Глубина
        3  см
        Вес
        0,09  кг

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Блистер
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Оба
        высота
        21  см
        ширина
        19,5  см
        Глубина
        3,5  см
        Вес брутто
        0,166  кг
        Вес нетто
        0,09  кг
        Вес упаковки
        0,076  кг
        EAN
        69 51613 98157 3

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        6
        Длина
        22,5  см
        ширина
        21  см
        высота
        23,5  см
        Вес брутто
        1,2  кг
        Вес нетто
        0,54  кг
        Вес упаковки
        0,66  кг
        GTIN
        1 69 51613 98157 0

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