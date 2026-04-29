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Flite Беспроводные наушники Bluetooth®

Больше не доступен

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FliteБеспроводные наушники Bluetooth®

SHB4405WT/00

Flite Беспроводные наушники Bluetooth®

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 353.3 kB
  • 26 August 2025

Руководство пользователя

  • PDF файл, 694.1 kB
  • 23 November 2023

Ответы на часто задаваемые вопросы

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