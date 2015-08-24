Наушники Philips UpBeat Metalix Pro с шейным ободом дарят свободу движений без проводов. Они оснащены качественными излучателями для мощных басов и овальными трубками для комфортной посадки. Корпус с покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, выглядит изящно и дополняет ваш деловой стиль. Узнать обо всех преимуществах
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Гарнитура Bluetooth
Свобода движений без проводов, мощный звук
Наушники Philips UpBeat Metalix Pro с шейным ободом дарят свободу движений без проводов. Они оснащены качественными излучателями для мощных басов и овальными трубками для комфортной посадки. Корпус с покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, выглядит изящно и дополняет ваш деловой стиль. Узнать обо всех преимуществах
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