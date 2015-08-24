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    Гарнитура Bluetooth

    SHB5950BK/00
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    • Свобода движений без проводов, мощный звук Свобода движений без проводов, мощный звук Свобода движений без проводов, мощный звук
      -{discount-value}

      Гарнитура Bluetooth

      SHB5950BK/00
      Общая оценка / 5

      Свобода движений без проводов, мощный звук

      Наушники Philips UpBeat Metalix Pro с шейным ободом дарят свободу движений без проводов. Они оснащены качественными излучателями для мощных басов и овальными трубками для комфортной посадки. Корпус с покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, выглядит изящно и дополняет ваш деловой стиль. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура Bluetooth

      Свобода движений без проводов, мощный звук

      Наушники Philips UpBeat Metalix Pro с шейным ободом дарят свободу движений без проводов. Они оснащены качественными излучателями для мощных басов и овальными трубками для комфортной посадки. Корпус с покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, выглядит изящно и дополняет ваш деловой стиль. Узнать обо всех преимуществах

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        Гарнитура Bluetooth

        Гарнитура Bluetooth

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        Свобода движений без проводов, мощный звук

        Легкий, прочный и удобный шейный обод

        • 8-мм излучатели, закрытое оформление
        • Вкладыши
        • Плоский кабель
        Блестящее покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений

        Блестящее покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений

        Высококачественное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.

        Эргономичный вкладыш в форме овальной трубки для комфортной посадки

        Эргономичный вкладыш в форме овальной трубки для комфортной посадки

        Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

        Мощные акустические системы обеспечивают воспроизведение чистого звука и насыщенных басов

        Мощные акустические системы обеспечивают воспроизведение чистого звука и насыщенных басов

        Компактные мощные акустические системы с удобной посадкой обеспечивают воспроизведение чистого звука и насыщенных басов.

        Мягкий прорезиненный шейный обод для комфортной и надежной посадки

        Мягкий прорезиненный шейный обод для комфортной и надежной посадки

        Мягкий прорезиненный шейный обод обеспечивает максимальное удобство использования и надежную посадку.

        Поддержка Bluetooth версии 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Поддержка Bluetooth версии 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки в беспроводном режиме.

        Беспроводное управление музыкой и вызовами

        Беспроводное управление музыкой и вызовами

        Наслаждайтесь прослушиванием музыки и совершайте звонки в беспроводном режиме. Переключайте композиции, регулируйте громкость и отвечайте на вызовы с помощью удобных элементов управления.

        Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

        Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

        Неспутывающийся плоский кабель для удобного прослушивания в дороге

        Благодаря плоской форме кабель никогда не спутывается.

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Частотный диапазон
          10–21 000 Гц
          Улучшение звука
          • Эхоконтроль
          • Шумоподавление
          Диаметр излучателя
          8 мм
          Диафрагма
          ПЭТ
          Сопротивление
          16 Ом
          Звуковая катушка
          Медь
          Максимальная входная мощность
          20 мВт
          Чувствительность
          107  дБ
          Тип
          динамический

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          4.1
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Внешняя упаковка

          Длина
          16.5  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          ширина
          10.7  см
          Вес брутто
          0.379  кг
          высота
          19  см
          GTIN
          1 69 25970 71007 4
          Вес нетто
          0.129  кг
          Вес упаковки
          0.25  кг

        • Комфорт

          Распределение вызовов
          • Ответить/Завершить разговор
          • Сбросить вызов
          • Переключение между разговором и музыкой
          • Отключение микрофона
          Регулировка громкости
          Да

        • Мощность

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Время воспроизведения музыки
          7*  часов
          Время нахождения в режиме ожидания
          160 ч*
          Время разговора
          7* ч
          Вес батареи
          2,5 г

        • Размеры упаковки

          высота
          17.3  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          15  см
          Глубина
          3  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          69 25970 71007 7
          Вес брутто
          0.096  кг
          Вес нетто
          0.043  кг
          Вес упаковки
          0.053  кг

        • Габариты изделия

          высота
          15  см
          ширина
          13.5  см
          Глубина
          1.6  см
          Вес
          0.03  кг

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          В комплекте
          Кабель USB
          Комплект для зарядки

        • Дизайн

          цвет
          Черный

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