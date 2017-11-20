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Больше не доступен

Гарнитура Bluetooth

SHB5950WT/00

3.1

| (10) Отзывы

Свобода движений без проводов, мощный звук

Наушники Philips UpBeat Metalix Pro с шейным ободом дарят свободу движений без проводов. Они оснащены качественными излучателями для мощных басов и овальными трубками для комфортной посадки. Корпус с покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, выглядит изящно и дополняет ваш деловой стиль.

Посмотреть все преимущества

Легкий, прочный и удобный шейный обод

Свобода движений без проводов, мощный звук

  • 8-мм излучатели, закрытое оформление

  • Вкладыши

  • Плоский кабель

Блестящее покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений

Блестящее покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений

Высококачественное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.

Эргономичный вкладыш в форме овальной трубки для комфортной посадки

Эргономичный вкладыш в форме овальной трубки для комфортной посадки

Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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3.1

из 5

10

Отзывы

3
2

20/11/2017

Україна

Україна

Прекрасный звук

Давно уже пользуюсь разнообразными гарнитурами, но Philips UpBeat Metalix Pro меня больше всего порадовал и хорошим звуком, и удобством использования

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHB5950BK Гарнитура Bluetooth

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHB5950BK Гарнитура Bluetooth

30/07/2017

Україна

Україна

Супер

Всё устраивает самое главное можна под воритничок скрить их :) и проводов менше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHB5950BK Гарнитура Bluetooth

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHB5950BK Гарнитура Bluetooth

01/04/2019

Україна

Україна

Я в захваті!!!

Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

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Примечания

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