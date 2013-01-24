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Свобода движений без проводов, мощный звук
Наушники Philips UpBeat Metalix Pro с шейным ободом дарят свободу движений без проводов. Они оснащены качественными излучателями для мощных басов и овальными трубками для комфортной посадки. Корпус с покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, выглядит изящно и дополняет ваш деловой стиль. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свобода движений без проводов, мощный звук
Наушники Philips UpBeat Metalix Pro с шейным ободом дарят свободу движений без проводов. Они оснащены качественными излучателями для мощных басов и овальными трубками для комфортной посадки. Корпус с покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, выглядит изящно и дополняет ваш деловой стиль. Узнать обо всех преимуществах
Свобода движений без проводов, мощный звук
Наушники Philips UpBeat Metalix Pro с шейным ободом дарят свободу движений без проводов. Они оснащены качественными излучателями для мощных басов и овальными трубками для комфортной посадки. Корпус с покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, выглядит изящно и дополняет ваш деловой стиль. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свобода движений без проводов, мощный звук
Наушники Philips UpBeat Metalix Pro с шейным ободом дарят свободу движений без проводов. Они оснащены качественными излучателями для мощных басов и овальными трубками для комфортной посадки. Корпус с покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, выглядит изящно и дополняет ваш деловой стиль. Узнать обо всех преимуществах
Гарнитура Bluetooth
Цена магазина Philips
Итого:
Высококачественное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.
Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.
Компактные мощные акустические системы с удобной посадкой обеспечивают воспроизведение чистого звука и насыщенных басов.
Мягкий прорезиненный шейный обод обеспечивает максимальное удобство использования и надежную посадку.
Выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки в беспроводном режиме.
Наслаждайтесь прослушиванием музыки и совершайте звонки в беспроводном режиме. Переключайте композиции, регулируйте громкость и отвечайте на вызовы с помощью удобных элементов управления.
Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.
Благодаря плоской форме кабель никогда не спутывается.
Аксессуары
Дизайн
Подключения
Питание
Звук
Комфорт
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия