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Больше не доступен
SHB5950WT/00
Свобода движений без проводов, мощный звук
Наушники Philips UpBeat Metalix Pro с шейным ободом дарят свободу движений без проводов. Они оснащены качественными излучателями для мощных басов и овальными трубками для комфортной посадки. Корпус с покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, выглядит изящно и дополняет ваш деловой стиль.
8-мм излучатели, закрытое оформление
Вкладыши
Плоский кабель
Высококачественное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.
Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.
Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.
3.1
из 5
10
Отзывы
ОльгаЛьвов
20/11/2017
Україна
Прекрасный звук
Давно уже пользуюсь разнообразными гарнитурами, но Philips UpBeat Metalix Pro меня больше всего порадовал и хорошим звуком, и удобством использования
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHB5950BK Гарнитура Bluetooth
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHB5950BK Гарнитура Bluetooth
Sergij
30/07/2017
Україна
Супер
Всё устраивает самое главное можна под воритничок скрить их :) и проводов менше
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHB5950BK Гарнитура Bluetooth
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHB5950BK Гарнитура Bluetooth
LeSa
01/04/2019
Україна
Я в захваті!!!
Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
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