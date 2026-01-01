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Больше не доступен
SHC5102/10
Свобода, которую дает беспроводная связь
Благодаря наушникам Philips вы забудете о неудобстве использования проводов — наслаждайтесь любимой музыкой и свободно передвигайтесь по дому. Легкая конструкция и возможность подзарядки обеспечивают удобство и комфорт даже при длительном прослушивании музыки.
Полноразмерные
Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.
Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки.
Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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