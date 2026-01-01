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Больше не доступен

Беспроводные наушники HiFi

SHC5102/10

Свобода, которую дает беспроводная связь

Благодаря наушникам Philips вы забудете о неудобстве использования проводов — наслаждайтесь любимой музыкой и свободно передвигайтесь по дому. Легкая конструкция и возможность подзарядки обеспечивают удобство и комфорт даже при длительном прослушивании музыки.

Посмотреть все преимущества

Наушники с возможностью подзарядки

Свобода, которую дает беспроводная связь

  • Полноразмерные

Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

Питание от аккумулятора

Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки.

Саморегулирующееся внутреннее оголовье

Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
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