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Больше не доступен
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SHC5102/10
Больше не доступен
Можно ли использовать двое наушников на одной базовой станции?
Можно ли использовать двое наушников на одной базовой станции?
Почему после первой зарядки аккумуляторы имеют не максимальную емкость?
Индикатор питания не горит при подключении к сети
Почему наушники не работают на заявленном расстоянии?
Почему первая зарядка занимает 10 часов?
Можно ли использовать другие аккумуляторы в устройстве
Как определить снижение уровня заряда батареи?