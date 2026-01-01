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Больше не доступен

Беспроводные наушники HiFi

SHC8545/00

Великолепная беспроводная музыка

Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с функцией автонастройки и этими стереонаушниками совершенна для личного использования.

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с особенным удобством автонастройки

Великолепная беспроводная музыка

Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

Режим автоматической настройки упрощает процесс настройки на частоту приема.

Нажатие удобно расположенной на наушниках кнопки настройки устанавливает схему, управляемую микропроцессором, в режим оптимальной настройки частоты передачи для обеспечения наилучшего приема и отличного качества звука.

Технические характеристики

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