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SHC8545/00
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Почему при первом включении необходимо заряжать аккумулятор 16 часов?
Почему после первой зарядки аккумуляторы имеют не максимальную емкость?
Когда выключается ЗЕЛЕНЫЙ индикатор зарядки?
Индикатор питания не горит при подключении к сети
Можно постоянно оставлять наушники на базовой станции ?
Почему наушники не работают на заявленном расстоянии?
Можно ли использовать двое наушников на одной базовой станции?
Почему аккумуляторы Philips работают так мало?
Как очистить наушники?