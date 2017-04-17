Беспроводные наушники Philips SHD8800 предоставляют вам полную свободу погружения в мир кинематографического звука. Цифровая беспроводная связь обеспечивает кристально чистый звук без помех и идеально подходит для системы домашних развлечений.
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Беспроводные наушники для телевизора
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Звук высокой четкости для домашнего кинотеатра
Непревзойденное кинематографическое звучание для вашего дома
40-мм излучатели, открытое оформление
Полноразмерные
Мягкие амбушюры
Свобода движений благодаря радиусу действия беспроводной связи до 30 м
Благодаря дальности передачи до 30 м можно свободно передвигаться и слушать музыку по всему дому.
Оголовье с автоматической регулировкой для оптимальной посадки
Легкое оголовье с автоматической регулировкой обеспечивает максимально удобную посадку наушников и оптимальный комфорт.
Великолепный кинематографический звук благодаря 40-мм излучателям
Акустически настроенные 40-мм излучатели наушников Philips SHD8800 созданы для превосходного кинематографического звука.
Удобная док-станция для зарядки
Для удобства зарядки положите наушники на док-станцию.
Звук высокого разрешения через проводное соединение
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. При подключении с помощью комплектного аудиокабеля беспроводные наушники Philips SHD8800 поддерживают звук высокого разрешения и обеспечивают безупречное звучание при прослушивании с разных устройств, что дает вам возможность получить максимум от домашних развлечений.
Цифровое беспроводное подключение обеспечивает кристально чистый звук
Благодаря цифровой передаче 2,4 ГГц наушники Philips SHD8800 предотвращают сжатие и потерю данных. Это обеспечивает минимальную потерю данных при кристально чистом и плавном звучании.
20 часов работы для длительного прослушивания
Благодаря 20 часам работы можно устраивать длительные сеансы просмотра и не беспокоиться о зарядке наушников.
Автоматическое включение/выключение
Наушники Philips SHD8800 включаются автоматически при надевании на голову. При завершении просмотра они автоматически выключатся, чтобы предотвратить лишний расход заряда аккумулятора.
Звук
Акустическая система
Открытая
Частотный диапазон
8–40 000 Гц (при подключении проводом); 8–22 000 (в беспроводном режиме)
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