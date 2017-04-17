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    • Звук высокой четкости для домашнего кинотеатра Звук высокой четкости для домашнего кинотеатра Звук высокой четкости для домашнего кинотеатра
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      Беспроводные наушники для телевизора

      SHD8800/12

      Звук высокой четкости для домашнего кинотеатра

      Беспроводные наушники Philips SHD8800 предоставляют вам полную свободу погружения в мир кинематографического звука. Цифровая беспроводная связь обеспечивает кристально чистый звук без помех и идеально подходит для системы домашних развлечений.

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      Беспроводные наушники для телевизора

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      Беспроводные наушники для телевизора
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      Беспроводные наушники для телевизора

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      Звук высокой четкости для домашнего кинотеатра

      Непревзойденное кинематографическое звучание для вашего дома

      • 40-мм излучатели, открытое оформление
      • Полноразмерные
      • Мягкие амбушюры
      Свобода движений благодаря радиусу действия беспроводной связи до 30 м

      Свобода движений благодаря радиусу действия беспроводной связи до 30 м

      Благодаря дальности передачи до 30 м можно свободно передвигаться и слушать музыку по всему дому.

      Оголовье с автоматической регулировкой для оптимальной посадки

      Оголовье с автоматической регулировкой для оптимальной посадки

      Легкое оголовье с автоматической регулировкой обеспечивает максимально удобную посадку наушников и оптимальный комфорт.

      Великолепный кинематографический звук благодаря 40-мм излучателям

      Великолепный кинематографический звук благодаря 40-мм излучателям

      Акустически настроенные 40-мм излучатели наушников Philips SHD8800 созданы для превосходного кинематографического звука.

      Удобная док-станция для зарядки

      Удобная док-станция для зарядки

      Для удобства зарядки положите наушники на док-станцию.

      Звук высокого разрешения через проводное соединение

      Звук высокого разрешения через проводное соединение

      Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. При подключении с помощью комплектного аудиокабеля беспроводные наушники Philips SHD8800 поддерживают звук высокого разрешения и обеспечивают безупречное звучание при прослушивании с разных устройств, что дает вам возможность получить максимум от домашних развлечений.

      Цифровое беспроводное подключение обеспечивает кристально чистый звук

      Цифровое беспроводное подключение обеспечивает кристально чистый звук

      Благодаря цифровой передаче 2,4 ГГц наушники Philips SHD8800 предотвращают сжатие и потерю данных. Это обеспечивает минимальную потерю данных при кристально чистом и плавном звучании.

      20 часов работы для длительного прослушивания

      Благодаря 20 часам работы можно устраивать длительные сеансы просмотра и не беспокоиться о зарядке наушников.

      Автоматическое включение/выключение

      Наушники Philips SHD8800 включаются автоматически при надевании на голову. При завершении просмотра они автоматически выключатся, чтобы предотвратить лишний расход заряда аккумулятора.

      • Звук

        Акустическая система
        Открытая
        Частотный диапазон
        8–40 000 Гц (при подключении проводом); 8–22 000 (в беспроводном режиме)
        Сопротивление
        24 Oм
        Тип магнита
        Неодимовый
        Чувствительность
        98 дБ
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра
        Отношение сигнал/шум
        >75  дБ

      • Подключения

        Разъем для наушников 3,5 мм
        Да

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон несущих частот
        2406~2472 МГц
        Модуляция
        FHSS
        Выбор каналов
        Автоматический
        Рабочий диапазон
        15  м

      • Внешняя упаковка

        Длина
        39.5  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        26  см
        Вес брутто
        3.471  кг
        Высота
        32.5  см
        GTIN
        1 69 51613 99241 5
        Вес нетто
        1.74  кг
        Вес упаковки
        1.731  кг

      • Комфорт

        Автовыключение
        Да
        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Время работы
        ~20 часов
        Характеристики базовой станции
        LED-индикатор
        Индикатор уровня заряда батареи
        Да

      • Питание

        Питание наушников
        Аккумуляторы NiMH типа AAA 1,2 В, 2 шт.
        Питание передатчика
        5 В 550 мА пост. тока

      • Размеры упаковки

        Высота
        32  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        24  см
        Глубина
        12.5  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        69 51613 99241 8
        Вес брутто
        0.962  кг
        Вес нетто
        0.58  кг
        Вес упаковки
        0.382  кг

      • Габариты изделия

        Высота
        22  см
        ширина
        17.6  см
        Глубина
        9.5  см
        Вес
        0.239  кг

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        5 В/550 мА пост. тока

      Badge-D2C

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