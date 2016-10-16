Беспроводные наушники Philips SHD8850 предоставляют вам полную свободу погружения в мир кинематографического звука. Цифровая беспроводная связь обеспечивает кристально чистый звук без помех и идеально подходит для системы домашних развлечений.
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Беспроводные наушники для телевизора
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Звук высокой четкости для домашнего кинотеатра
Непревзойденное кинематографическое звучание для вашего дома
40-мм излучатели, открытое оформление
Полноразмерные
Дышащие амбушюры
Свобода движений благодаря радиусу действия беспроводной связи до 30 м
Благодаря дальности передачи до 30 м можно свободно передвигаться и слушать музыку по всему дому.
Оголовье с автоматической регулировкой для оптимальной посадки
Легкое оголовье с автоматической регулировкой обеспечивает максимально удобную посадку наушников и оптимальный комфорт.
Великолепный кинематографический звук благодаря 40-мм излучателям
Акустически настроенные 40-мм излучатели наушников Philips SHD8850 созданы для превосходного кинематографического звука.
Удобная док-станция для зарядки
Для удобства зарядки положите наушники на док-станцию.
Звук высокого разрешения через проводное соединение
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. При подключении с помощью комплектного аудиокабеля беспроводные наушники Philips SHD8850 поддерживают звук высокого разрешения и обеспечивают безупречное звучание при прослушивании с разных устройств, что дает вам возможность получить максимум от домашних развлечений.
Дышащие амбушюры из велюра для дополнительного комфорта
Дышащие амбушюры из велюра для дополнительного комфорта компенсируют давление на уши и рассеивают тепло, обеспечивая максимальный комфорт при длительном использовании.
20 часов работы для длительного прослушивания
Благодаря 20 часам работы можно устраивать длительные сеансы просмотра и не беспокоиться о зарядке наушников.
Автоматическое включение/выключение
Наушники Philips SHD8850 включаются автоматически при надевании на голову. При завершении просмотра они автоматически выключатся, чтобы предотвратить лишний расход заряда аккумулятора.
Оптический и аналоговый входы подходят для всех телевизоров
Наушники Philips SHD8850 оснащены оптическим и аналоговым входами и совместимы со всеми телевизорами.
Звук
Частотный диапазон
8–40 000 Гц (при подключении проводом); 8–22 500 (в беспроводном режиме)
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