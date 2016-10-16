Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Звук высокой четкости для домашнего кинотеатра Звук высокой четкости для домашнего кинотеатра Звук высокой четкости для домашнего кинотеатра
      -{discount-value}

      Беспроводные наушники для телевизора

      SHD8850/12

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Звук высокой четкости для домашнего кинотеатра

      Беспроводные наушники Philips SHD8850 предоставляют вам полную свободу погружения в мир кинематографического звука. Цифровая беспроводная связь обеспечивает кристально чистый звук без помех и идеально подходит для системы домашних развлечений.

      Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники для телевизора

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      этот продукт
      Беспроводные наушники для телевизора
      - {discount-value}

      Беспроводные наушники для телевизора

      итого

      recurring payment

      Звук высокой четкости для домашнего кинотеатра

      Непревзойденное кинематографическое звучание для вашего дома

      • 40-мм излучатели, открытое оформление
      • Полноразмерные
      • Дышащие амбушюры
      Свобода движений благодаря радиусу действия беспроводной связи до 30 м

      Свобода движений благодаря радиусу действия беспроводной связи до 30 м

      Благодаря дальности передачи до 30 м можно свободно передвигаться и слушать музыку по всему дому.

      Оголовье с автоматической регулировкой для оптимальной посадки

      Оголовье с автоматической регулировкой для оптимальной посадки

      Легкое оголовье с автоматической регулировкой обеспечивает максимально удобную посадку наушников и оптимальный комфорт.

      Великолепный кинематографический звук благодаря 40-мм излучателям

      Великолепный кинематографический звук благодаря 40-мм излучателям

      Акустически настроенные 40-мм излучатели наушников Philips SHD8850 созданы для превосходного кинематографического звука.

      Удобная док-станция для зарядки

      Удобная док-станция для зарядки

      Для удобства зарядки положите наушники на док-станцию.

      Звук высокого разрешения через проводное соединение

      Звук высокого разрешения через проводное соединение

      Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. При подключении с помощью комплектного аудиокабеля беспроводные наушники Philips SHD8850 поддерживают звук высокого разрешения и обеспечивают безупречное звучание при прослушивании с разных устройств, что дает вам возможность получить максимум от домашних развлечений.

      Дышащие амбушюры из велюра для дополнительного комфорта

      Дышащие амбушюры из велюра для дополнительного комфорта

      Дышащие амбушюры из велюра для дополнительного комфорта компенсируют давление на уши и рассеивают тепло, обеспечивая максимальный комфорт при длительном использовании.

      20 часов работы для длительного прослушивания

      Благодаря 20 часам работы можно устраивать длительные сеансы просмотра и не беспокоиться о зарядке наушников.

      Автоматическое включение/выключение

      Наушники Philips SHD8850 включаются автоматически при надевании на голову. При завершении просмотра они автоматически выключатся, чтобы предотвратить лишний расход заряда аккумулятора.

      Оптический и аналоговый входы подходят для всех телевизоров

      Наушники Philips SHD8850 оснащены оптическим и аналоговым входами и совместимы со всеми телевизорами.

      • Звук

        Частотный диапазон
        8–40 000 Гц (при подключении проводом); 8–22 500 (в беспроводном режиме)
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт (проводное)
        Чувствительность
        98 дБ
        Отношение сигнал/шум
        >75  дБ
        Искажение (КНИ)
        < 0,5 % при 1 кГц
        Тип излучателя
        Динамический
        Звук высокого разрешения
        Да

      • Подключения

        Беспроводное соединение
        Да
        Отсоединяемый кабель
        Да
        Наибольший радиус действия
        До 30  м
        Выбор каналов
        Автоматический
        Гнездо наушников
        3.5  миллиметра

      • Внешняя упаковка

        Длина
        39.5  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        26  см
        Вес брутто
        3.578  кг
        Высота
        32.5  см
        GTIN
        1 69 51613 99240 8
        Вес нетто
        1.848  кг
        Вес упаковки
        1.73  кг

      • Комфорт

        Автовыключение
        Да

      • Питание

        Перезарядка
        Да
        Количество аккумуляторов
        2 x AAA 1,2 В
        Время воспроизведения музыки
        20  часов
        Время зарядки
        6  часов
        Емкость аккумулятора (наушники)
        900  mAh
        Тип аккумулятора (наушники)
        Аккумуляторы NiMH

      • Размеры упаковки

        Высота
        28.5  см
        Тип упаковки
        Коробка
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        24  см
        Глубина
        12.5  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        69 51613 99240 1
        Вес брутто
        0.998  кг
        Вес нетто
        0.616  кг
        Вес упаковки
        0.382  кг

      • Аксессуары

        Прочее
        Оптический кабель 3,5 мм
        Аудиокабель
        Кабель 3,5 мм
        Док-станция (передатчик)
        Да
        Адаптеры в комплекте
        Адаптер переменного и постоянного тока

      • Дизайн

        Цвет
        Черный
        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем
        Заполняющий уши материал
        Ткань
        Плотная посадка
        Полноразмерные
        Тип чашки
        Закрытого типа

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        17,6 x 9,5 x 21,9 см
        Вес док-станции
        0.19  кг
        Размеры док-станции
        17,4 x 14,2 x 7,4 см (ШxГxВ)
        Вес наушников
        0.367  кг

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

      Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

      Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

      Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

      Получайте актуальные и полезные советы от Philips

      Узнавайте первыми информацию о новинках

      *

      *Промокод -10% скидки на покупки на Philips.ua будет отправлен на электронную почту, указанную в форме подписки, при первой регистрации такой электронной почты.

      Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

      Что это означает?

      Зарегистрируйтесь
      в MyPhilips

      Эксклюзивные предложения

      Расширенную гарантию на выбранные продукты 

      Полезные советы

      Зарегистрироваться

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.