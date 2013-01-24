Вы притягиваете взгляды

Наслаждайтесь музыкой в любом месте. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах