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Больше не доступен

2000 seriesНаушники-вкладыши с микрофоном

SHE2305BL/00

Доступные варианты

Розово-фиолетовый
Розово-фиолетовый
Синий
Синий
Черный
Черный
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Наслаждайтесь музыкой в любом месте. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять?
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  • Открытые вкладыши, 12,2-мм излучатели

  • встроенный микрофон

  • Синий

  • Невероятный комфорт

Яркие цветные провода и прозрачный корпус наушников

Подчеркните свою индивидуальность яркими цветными проводами и прозрачным корпусом наушников. 12,2-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий, чистый звук и глубокие басы.

Легкие вкладыши овальной формы для комфорта

Овальная акустическая трубка этих легких наушников обеспечивает комфорт при прослушивании музыки.

Встроенный пульт с микрофоном для музыки и вызовов

Со встроенным пультом вы легко сможете отвечать на звонки и ставить музыку на паузу — все это, не доставая смартфон из кармана. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора.

Технические характеристики

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