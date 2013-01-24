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    UpBeat

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    SHE2305BL/00
    Общая оценка / 5
    • Вы притягиваете взгляды Вы притягиваете взгляды Вы притягиваете взгляды
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      UpBeat Наушники-вкладыши с микрофоном

      SHE2305BL/00
      Общая оценка / 5

      Вы притягиваете взгляды

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах

      UpBeat Наушники-вкладыши с микрофоном

      Вы притягиваете взгляды

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах

      Вы притягиваете взгляды

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах

      UpBeat Наушники-вкладыши с микрофоном

      Вы притягиваете взгляды

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах

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        UpBeat

        Наушники-вкладыши с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Вы притягиваете взгляды

        • Открытые вкладыши, 12,2-мм излучатели
        • встроенный микрофон
        • Синий
        • Невероятный комфорт

        Яркие цветные провода и прозрачный корпус наушников

        Подчеркните свою индивидуальность яркими цветными проводами и прозрачным корпусом наушников. 12,2-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий, чистый звук и глубокие басы.

        Легкие вкладыши овальной формы для комфорта

        Овальная акустическая трубка этих легких наушников обеспечивает комфорт при прослушивании музыки.

        Встроенный пульт с микрофоном для музыки и вызовов

        Со встроенным пультом вы легко сможете отвечать на звонки и ставить музыку на паузу — все это, не доставая смартфон из кармана. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора.

        12,2-мм излучатели с неодимовыми магнитами

        12,2-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий, чистый звук и глубокие басы.

        Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

        Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

        Технические характеристики

        • Подключения

          Длина кабеля
          120 см

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Блистер
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Подвес
          высота
          17,2  см
          ширина
          5,2  см
          Глубина
          2,8  см
          Вес брутто
          0,035  кг
          Вес нетто
          0,013  кг
          Вес упаковки
          0,022  кг
          EAN
          69 51613 98166 5

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          34,5  см
          ширина
          19,7  см
          высота
          16,3  см
          Вес брутто
          1,298  кг
          Вес нетто
          0,312  кг
          Вес упаковки
          0,986  кг
          GTIN
          1 69 51613 98166 2

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          17,9  см
          ширина
          8  см
          высота
          6  см
          Вес брутто
          0,131  кг
          Вес нетто
          0,039  кг
          Вес упаковки
          0,092  кг
          GTIN
          2 69 51613 98166 9

        • Дизайн

          цвет
          Синий

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