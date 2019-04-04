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Больше не доступен
SHE3900PP/00
Доступные варианты
Насыщенные басы
Стильные и удобные наушники-вкладыши премиум-класса обеспечивают превосходные басы. Качественные излучатели воспроизводят мощный звук. Насадки 3 размеров для овальных трубок гарантируют комфортную посадку и насыщенные басы. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им утонченный внешний вид.
Фиолетовый
В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.
Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.
4.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
vasyl
04/04/2019
Україна
Звук до року часу
купив рік тому, на разі вже не користуюся,бо не подобається їх звучання. Спочатку було все ідеально,а згодом за місяців 8 звук зіпсувався. На разі шукаю інші
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3900GN Навушники-вкладиші
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3900GN Навушники-вкладиші
Mashakralja
01/05/2018
Україна
Чіткий звук на рік
Навушники Філіпс наші улюблені. Купуємо щороку нові,так як на даний період в них чисте і гарне звучання. Зазвичай через рік або один з навушників тихіше грає або звук стає нечітким.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3900GN Навушники-вкладиші
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE3900GN Навушники-вкладиші