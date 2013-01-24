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    Flite

    Наушники с микрофоном

    SHE4205WT/00
    Общая оценка / 5
    • Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание
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      Flite Наушники с микрофоном

      SHE4205WT/00
      Общая оценка / 5

      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Универсальный спутник вашего дня: наушники Philips Flite Hyprlite обладают удобной посадкой, обеспечивают чистое звучание и непревзойденный комфорт. Благодаря утонченному дизайну и легкой конструкции вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Flite Наушники с микрофоном

      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Универсальный спутник вашего дня: наушники Philips Flite Hyprlite обладают удобной посадкой, обеспечивают чистое звучание и непревзойденный комфорт. Благодаря утонченному дизайну и легкой конструкции вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Универсальный спутник вашего дня: наушники Philips Flite Hyprlite обладают удобной посадкой, обеспечивают чистое звучание и непревзойденный комфорт. Благодаря утонченному дизайну и легкой конструкции вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Flite Наушники с микрофоном

      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Универсальный спутник вашего дня: наушники Philips Flite Hyprlite обладают удобной посадкой, обеспечивают чистое звучание и непревзойденный комфорт. Благодаря утонченному дизайну и легкой конструкции вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

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        Flite

        Flite

        Наушники с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Невероятно легкий корпус и мощное звучание

        Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания

        • Открытые вкладыши, 12,2-мм излучатели
        • Наушник-вкладыш
        Прочный кабель с фиксатором

        Прочный кабель с фиксатором

        Легкие не значит хрупкие. Кабель наушников оснащен фиксатором для надежности и долговечности — специально для тех, кто всегда в движении.

        Элегантные глянцевые вставки из металла

        Элегантные глянцевые вставки из металла

        Классический дизайн со свежими, современными, блестящими акцентами.

        Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

        Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

        Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

        Трубка для насыщенных басов

        Трубка для насыщенных басов

        Инновационные звуковые трубки наушников-вкладышей усиливают поток воздуха для обеспечения глубоких, насыщенных басов.

        Высокомощные излучатели гарантируют чистое звучание

        Высокомощные излучатели гарантируют чистое звучание

        Высокомощные 12,2-мм излучатели обеспечивают чистое и четкое звучание.

        Удобные вкладыши для комфортной посадки

        Удобные вкладыши для комфортной посадки

        Благодаря утонченному дизайну вы почти не почувствуете их вес. Наушники Hyprlite обеспечивают прослушивание с непревзойденным комфортом.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Открытая
          Диафрагма
          ПЭТ
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Чувствительность
          105  дБ
          Диаметр излучателя
          12,2  миллиметра
          Максимальная входная мощность
          30  мВт
          Сопротивление
          32  Ом
          Диапазон частот
          9–23 000 Гц

        • Подключения

          Подключение кабеля
          симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Никелированный

        • Дизайн

          цвет
          Белый

        • Габариты изделия

          Глубина
          1,16  см
          высота
          1,65  см
          Вес
          0,013  кг
          ширина
          1,75  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          1,5  см
          EAN
          69 51613 99114 5
          Вес брутто
          0,039  кг
          высота
          17,2  см
          Вес нетто
          0,013  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,026  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          9,5  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          0,325  кг
          GTIN
          1 69 51613 99114 2
          высота
          12,8  см
          Длина
          18,8  см
          Вес нетто
          0,078  кг
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес упаковки
          0,247  кг
          ширина
          11,7  см

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