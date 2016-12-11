Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах
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BASS+ Накладные наушники
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах
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32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Мягкие амбушюры
Компактно складываются
32-мм излучатели
Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.
Оптимальная посадка
Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.
Насладитесь глубокими и мощными басами
Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.
Плоская складная конструкция для удобной переноски
Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.
Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении
Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.
Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания
Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники BASS+ блокируют внешние шумы и обеспечивают отличную звукоизоляцию для высокого качества звучания.
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