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    BASS+

    Накладные наушники

    SHL3070RD/00
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    • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.
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      BASS+ Накладные наушники

      SHL3070RD/00
      Общая оценка / 5

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      BASS+ Накладные наушники

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

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        BASS+

        BASS+

        Накладные наушники

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        BASS+. Почувствуйте мощность звука.

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Мягкие амбушюры
        • Компактно складываются
        32-мм излучатели

        32-мм излучатели

        Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.

        Оптимальная посадка

        Оптимальная посадка

        Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.

        Насладитесь глубокими и мощными басами

        Насладитесь глубокими и мощными басами

        Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

        Плоская складная конструкция для удобной переноски

        Плоская складная конструкция для удобной переноски

        Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

        Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.

        Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

        Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

        Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники BASS+ блокируют внешние шумы и обеспечивают отличную звукоизоляцию для высокого качества звучания.

        • Дизайн

          Цвет
          Красные

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Диафрагма
          ПЭТ
          Сопротивление
          32 Ом
          Тип магнита
          NdFeB
          Диапазон частот
          9—23 000  Гц
          Максимальная входная мощность
          40 мВт
          Чувствительность
          103 дБ
          Тип
          динамический

        • Подключения

          Длина кабеля
          1.2  м
          Разъем
          3.5  миллиметра

        • Внешняя упаковка

          Длина
          21.2  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          8.3  (дюймы)
          ширина
          16.5  см
          Вес брутто
          0.913  кг
          высота
          24  см
          GTIN
          1 69 25970 71293 1
          ширина
          6.5  (дюймы)
          высота
          9.4  (дюймы)
          Вес нетто
          0.396  кг
          Вес брутто
          2.013  фунта
          Вес упаковки
          0.517  кг
          Вес упаковки
          1.14  фунта

        • Размеры упаковки

          высота
          22.5  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          19.5  см
          Глубина
          4.8  см
          высота
          8.9  (дюймы)
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          69 25970 71293 4
          ширина
          7.7  (дюймы)
          Вес брутто
          0.241  кг
          Глубина
          1.9  (дюймы)
          Вес нетто
          0.132  кг
          Вес брутто
          0.531  фунта
          Вес нетто
          0.291  фунта
          Вес упаковки
          0.109  кг
          Вес упаковки
          0.24  фунта

        • Габариты изделия

          высота
          18.5  см
          ширина
          13.5  см
          Глубина
          4  см
          ширина
          5.3  (дюймы)
          высота
          7.3  (дюймы)
          Глубина
          1.6  (дюймы)
          Вес
          1.132  кг
          Вес
          2.496  фунта

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