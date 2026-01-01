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Больше не доступен
SHP8500/00
Динамическое звучание Hi-Fi
Удобные, настраиваемые наушники, оснащенные излучателями с неодимовыми магнитами, обеспечивают динамическое звучание
Мощный бас
Вследствие применения в этом кабеле сверхчистой меди, потери при передаче снижены до минимальных, что обеспечивает превосходное качество сигнала в наушниках и чистый звук.
Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.
Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
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