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Больше не доступен

Наушники Hi-Fi

SHP8500/00

Динамическое звучание Hi-Fi

Удобные, настраиваемые наушники, оснащенные излучателями с неодимовыми магнитами, обеспечивают динамическое звучание

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Динамическое звучание Hi-Fi

  • Мощный бас

Высококачественный линейно-кристаллический кабель из бескислородной меди

Вследствие применения в этом кабеле сверхчистой меди, потери при передаче снижены до минимальных, что обеспечивает превосходное качество сигнала в наушниках и чистый звук.

Легко регулируемое оголовье для оптимальной подстройки и удобства

Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.

Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

Технические характеристики

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