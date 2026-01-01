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SHP9500CY/00
The Freddie
Ваш лучший друг! С этими проводными наушниками открытого типа с классическим дизайном ваши любимые композиции зазвучат еще лучше. Они созданы для домашнего прослушивания и предлагают точную калибровку, стильный ретро-дизайн и современный комфорт.
Ретро-дизайн, пестрое звучание
Проводные наушники открытого типа
50-мм излучатели с наклонным расположением
Комфорт при длительном ношении
Кожаные штаны, самая яркая рубашка и ретро-стиль 70-х в дизайне этих полноразмерных наушников! От классики, которая продавалась еще на виниле, до самых современных композиций — самое время расслабиться и погрузиться в теплое, аутентичное звучание.
Конструкция открытого типа поможет ощутить по-настоящему душевное звучание музыки. Без вакуума звук распространяется свободно, и вы сможете погрузиться в объемное, раздельное звучание вокала и инструментов, чтобы прочувствовать каждую ноту — словно вы слушаете живое выступление любимой группы в студии.
Неодимовые излучатели созданы с учетом наклона на 15 градусов и повторяют естественную форму уха, чтобы вы могли четко слышать все частоты в слышимом диапазоне. Яркие высокие частоты, насыщенные басы и органичный средний диапазон — идеально для прослушивания любых музыкальных композиций.
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