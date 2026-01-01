The Freddie

Ваш лучший друг! С этими проводными наушниками открытого типа с классическим дизайном ваши любимые композиции зазвучат еще лучше. Они созданы для домашнего прослушивания и предлагают точную калибровку, стильный ретро-дизайн и современный комфорт.