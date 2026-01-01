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Больше не доступен
SHP9600/00
Качество и производительность
Ищете идеальное сочетание производительности, комфорта и качества? Эти полноразмерные наушники открытого типа созданы для комфортного домашнего прослушивания. Вы сможете оценить отличное звучание, дизайн премиум-класса и штекеры кабелей с позолоченными контактами.
Излучатели (неодимовые) 50 мм
Открытая конструкция
Съемный кабель 3 м
Почувствуйте музыку. Идеально настроенные излучатели 50 мм обеспечат энергичные низкие, сбалансированные средние и чистые верхние частоты. Излучатели повторяют естественную геометрию уха и помогут оценить полное деталей звучание.
Оголовье изготовлено из долговечной стали, которая обеспечивает нужный уровень давления на голову для безопасной посадки. Двойная подкладка оголовья позволяет носить наушники с комфортом, а дышащие амбушюры чашек помогут с удобством слушать музыку даже долгое время без перерыва.
Погрузитесь в звучание любимых альбомов на мобильном устройстве, телевизоре или ноутбуке. Кабель входит в комплект и располагает адаптером с 3,5 мм на 6,3 мм для оптимального подключения к студийному оборудованию.
Отзывы
Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.