Исключительный комфорт и прочность

Оголовье изготовлено из долговечной стали, которая обеспечивает нужный уровень давления на голову для безопасной посадки. Двойная подкладка оголовья позволяет носить наушники с комфортом, а дышащие амбушюры чашек помогут с удобством слушать музыку даже долгое время без перерыва.