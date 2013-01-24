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    Спортивные наушники с микрофоном

    SHQ1255TBK/00
    Общая оценка / 5
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      Спортивные наушники с микрофоном

      SHQ1255TBK/00
      Общая оценка / 5

      Добейтесь успеха!

      Сверхлегкая модель SHQ1255 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти прочные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      Спортивные наушники с микрофоном

      Добейтесь успеха!

      Сверхлегкая модель SHQ1255 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти прочные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      Добейтесь успеха!

      Сверхлегкая модель SHQ1255 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти прочные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      Спортивные наушники с микрофоном

      Добейтесь успеха!

      Сверхлегкая модель SHQ1255 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти прочные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

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        Спортивные наушники с микрофоном

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        Защита от пота

        • 13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.
        • Заушное крепление

        Крепление-крючок для надежной и комфортной посадки

        Крепление-крючок обеспечивает надежную и комфортную посадку.

        Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

        Оставайтесь на связи: встроенный микрофон и кнопки управления воспроизведением (с защитой IPX2) позволяют легко принимать вызовы и переключать композиции во время тренировки.

        Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

        Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.

        Излучатели 13,6 мм обеспечивают мощный звук

        Мощные высококачественные излучатели 13,6 мм создают чистое, живое звучание музыки с глубокими динамичными басами, которое поможет вам продолжать тренировки с полными силами.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Звук

          Диафрагма
          Майларовый купол
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          CCAW
          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          15 - 22 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Чувствительность
          106 дБ
          Диаметр излучателя
          13,6 мм

        • Подключения

          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)
          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,0  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный

        • Размеры упаковки

          EAN
          69 51613 99115 2
          Глубина
          2,5  см
          Вес брутто
          0,035  кг
          высота
          17,2  см
          Вес нетто
          0,017  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,018  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          5  см

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,276  кг
          GTIN
          2 69 51613 99115 6
          высота
          6,5  см
          Длина
          18,1  см
          Вес нетто
          0,102  кг
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес упаковки
          0,174  кг
          ширина
          16,2  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,244  кг
          GTIN
          1 69 51613 99115 9
          высота
          14,2  см
          Длина
          33,3  см
          Вес нетто
          0,408  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          0,836  кг
          ширина
          18,9  см

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          3,5 см * 2 см * 6 см
          Вес
          0,0165  кг

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