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Больше не доступен
SHQ1255TBK/00
Добейтесь успеха!
Сверхлегкая модель SHQ1255 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти прочные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку.
13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.
Заушное крепление
Мощные высококачественные излучатели 13,6 мм создают чистое, живое звучание музыки с глубокими динамичными басами, которое поможет вам продолжать тренировки с полными силами.
Оставайтесь на связи: встроенный микрофон и кнопки управления воспроизведением (с защитой IPX2) позволяют легко принимать вызовы и переключать композиции во время тренировки.
Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.
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