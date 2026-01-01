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ActionFitСпортивные наушники с микрофоном

SHQ1255TBK/00

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Сверхлегкая модель SHQ1255 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти прочные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку.

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Защита от пота

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  • 13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.

  • Заушное крепление

Излучатели 13,6 мм обеспечивают мощный звук

Мощные высококачественные излучатели 13,6 мм создают чистое, живое звучание музыки с глубокими динамичными басами, которое поможет вам продолжать тренировки с полными силами.

Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

Оставайтесь на связи: встроенный микрофон и кнопки управления воспроизведением (с защитой IPX2) позволяют легко принимать вызовы и переключать композиции во время тренировки.

Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.

Технические характеристики

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