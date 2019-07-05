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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники с микрофоном

SHQ1405BL/00

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали.

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Регулируемые спортивные наушники-вкладыши

ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

  • Идеально для использования на улице

  • Защита от воды и пота

  • Наушник-вкладыш

Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.

Выберите свой стиль: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников

Выберите свой стиль: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников

Выберите для себя наиболее подходящую посадку наушников, не сковывающую движения: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников.

Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

рекомендую

Використовую як для прослуховування аудіокниг, так і для занять спортом. Звук в навушниках чистий, але баси мінімальні, достатній запас гучності, зручно сидять у вусі, легкі і і не заважають, швидка зарядка. З несуттєвих недоліків - дроти потребують дуже обережного поводження.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ActionFit SHQ1405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ActionFit SHQ1405BL Спортивні навушники з мікрофоном

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Примечания

  1. вкладыши можно мыть, микрофон — нет