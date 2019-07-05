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Больше не доступен
SHQ1405BL/00
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit RunWild подтолкнут вас к достижению новых личных рекордов. Они обладают легкой как перышко водонепроницаемой конструкцией с регулируемой посадкой, а высокомощные излучатели обеспечивают воспроизведение насыщенных басов, чтобы ваши силы не иссякали.
Идеально для использования на улице
Защита от воды и пота
Наушник-вкладыш
Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.
Выберите для себя наиболее подходящую посадку наушников, не сковывающую движения: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников.
Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Nataiks
05/07/2019
Україна
рекомендую
Використовую як для прослуховування аудіокниг, так і для занять спортом. Звук в навушниках чистий, але баси мінімальні, достатній запас гучності, зручно сидять у вусі, легкі і і не заважають, швидка зарядка. З несуттєвих недоліків - дроти потребують дуже обережного поводження.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ActionFit SHQ1405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ActionFit SHQ1405BL Спортивні навушники з мікрофоном
вкладыши можно мыть, микрофон — нет