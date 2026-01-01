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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники-вкладыши

SHQ2200/10

Подходят для занятий спортом

Наушники SHQ2200 с уникальным запатентованным заушным креплением помогут вам сосредоточиться на тренировке и сохранять мотивацию. Эти наушники вас не подведут и гарантируют отличный звук, с которым не захочется останавливаться.

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Регулируемое заушное крепление для надежной посадки

Подходят для занятий спортом

  • ActionFit

  • Оранжевый с серым

Наушники весом 8 грамм для идеальной посадки и абсолютного комфорта

Наушники весом 8 грамм для идеальной посадки и абсолютного комфорта

Наушники ActionFit весят всего 8 грамм — они очень легкие и комфортные при носке. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который поможет сконцентрироваться и усилит мотивацию.

Светоотражающий фиксатор на кабеле

Светоотражающий фиксатор на кабеле

Кабельный зажим и защитный чехол для удобства использования и хранения

В комплект наушников ActionFit входит специальный зажим и чехол для удобного регулирования положения кабеля и надежного хранения. Наслаждайтесь тренировкой без путаницы с проводом благодаря зажиму и храните наушники в дышащем чехле. Легко и просто!

Технические характеристики

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