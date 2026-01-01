Наушники весом 8 грамм для идеальной посадки и абсолютного комфорта

Наушники ActionFit весят всего 8 грамм — они очень легкие и комфортные при носке. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который поможет сконцентрироваться и усилит мотивацию.