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Больше не доступен
SHQ2200/10
Подходят для занятий спортом
Наушники SHQ2200 с уникальным запатентованным заушным креплением помогут вам сосредоточиться на тренировке и сохранять мотивацию. Эти наушники вас не подведут и гарантируют отличный звук, с которым не захочется останавливаться.
ActionFit
Оранжевый с серым
Наушники ActionFit весят всего 8 грамм — они очень легкие и комфортные при носке. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который поможет сконцентрироваться и усилит мотивацию.
В комплект наушников ActionFit входит специальный зажим и чехол для удобного регулирования положения кабеля и надежного хранения. Наслаждайтесь тренировкой без путаницы с проводом благодаря зажиму и храните наушники в дышащем чехле. Легко и просто!
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