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Больше не доступен
SHQ2405BL/00
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок.
Идеально для использования в помещении
Защита от воды и пота
Вкладыши
Водонепроницаемые материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под краном.
8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.
Отзывы
вкладыши можно мыть, микрофон — нет