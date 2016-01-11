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    ActionFit

    Спортивные наушники с микрофоном

    SHQ2405BL/00
    Общая оценка / 5
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      ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

      SHQ2405BL/00
      Общая оценка / 5

      ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

      ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок. Узнать обо всех преимуществах

      ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

      ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок. Узнать обо всех преимуществах

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        ActionFit

        ActionFit

        Спортивные наушники с микрофоном

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        Итого:

        ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

        Наушники с фиксатором для надежной посадки

        • Идеально для использования в помещении
        • Защита от воды и пота
        • Вкладыши
        3 размера насадок для удобной посадки

        3 размера насадок для удобной посадки

        Наушники ActionFit имеют в комплекте три пары насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.

        Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

        Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

        Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе во время тренировок.

        Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

        Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

        8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

        Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

        Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

        Оставайтесь на связи: встроенный микрофон и кнопки управления воспроизведением позволяют легко принимать вызовы и переключать композиции во время тренировки.

        Фиксатор обеспечивает более надежную посадку

        Фиксатор обеспечивает более надежную посадку

        Забудьте о выпадающих наушниках: прорезиненный фиксатор обеспечивает надежную посадку.

        Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

        Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

        Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

        Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

        Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

        Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

        Максимальный комфорт при тренировке: сверхлегкие наушники весят всего 4,3 г

        Максимальный комфорт при тренировке: сверхлегкие наушники весят всего 4,3 г

        Наушники ActionFit весят всего 4,3 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. В действительности во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и служит стимулом к тренировкам.

        Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

        Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.

        • Звук

          Диафрагма
          ПЭТ
          Сопротивление
          16  Ом
          Чувствительность
          107  дБ
          Максимальная входная мощность
          20  мВт
          Диаметр излучателя
          8,6  миллиметра
          Тип магнита
          Неодимовый
          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          7–24 000  Гц

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный

        • Аксессуары

          Размещение кабелей
          Кабельный зажим
          Насадки
          3 размера: S, M, L

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