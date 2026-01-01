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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники с креплением

SHQ3200/10

Подходят для занятий спортом

Легкие, устойчивые к поту наушники SHQ3200 с запатентованным заушным креплением помогут вам сосредоточиться на тренировке и сохранять мотивацию. В неощутимых наушниках с чудесным звуком вам не захочется останавливаться.

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Регулируемое заушное крепление для надежной посадки

Подходят для занятий спортом

  • ActionFit

  • Оранжевый с серым

Запатентованное регулируемое заушное крепление для надежной посадки

Запатентованное регулируемое заушное крепление для надежной посадки

Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают превосходную надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.

Светоотражающий фиксатор на кабеле

Светоотражающий фиксатор на кабеле

Мощный бас повышает мотивацию

Мощный бас повышает мотивацию

Зажигательный ритм прекрасно вдохновляет на усердную тренировку. С наушниками ActionFit вы будете двигаться в такт музыке с отличными глубокими динамическими басами — заниматься станет веселее, и вам захочется добиться еще больших результатов.

Технические характеристики

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