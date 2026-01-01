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Больше не доступен
SHQ3200/10
Подходят для занятий спортом
Легкие, устойчивые к поту наушники SHQ3200 с запатентованным заушным креплением помогут вам сосредоточиться на тренировке и сохранять мотивацию. В неощутимых наушниках с чудесным звуком вам не захочется останавливаться.
ActionFit
Оранжевый с серым
Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают превосходную надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.
Зажигательный ритм прекрасно вдохновляет на усердную тренировку. С наушниками ActionFit вы будете двигаться в такт музыке с отличными глубокими динамическими басами — заниматься станет веселее, и вам захочется добиться еще больших результатов.
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