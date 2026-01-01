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Больше не доступен
SHQ4000/10
Подходят для занятий спортом
Созданы из влагостойких материалов, покрыты антибактериальным средством для защиты от микробов — эти наушники предназначены для любителей спорта
ActionFit
Оранжевый с серым
Изготовленные из водоустойчивых материалов наушники защищены от повреждения влагой.
Гибкий и легкий шейный обод для занятий даже при больших нагрузках — спортивная модель
Отличное звучание задает ритм тренировок и способствует новым достижениям
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