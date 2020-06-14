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Больше не доступен
SHQ7900CL/00
Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Приготовьтесь побить собственные рекорды с беспроводными наушниками Philips Actionfit WirelessFreedom. Надежная, комфортная посадка и водонепроницаемость, несколько способов ношения, а также глубокие динамичные басы помогут вам сохранять энергию в движении.
Для использования дома и на улице
Bluetooth®
Непроницаемые для пота
Плоский кабель
Магнитный кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
Не бойтесь вспотеть. С защитой от влаги по стандарту IPX2 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.
Храните наушники в дышащем чехле для удобства и портативности.
4.7
из 5
3
Отзывы
eugenelo
14/06/2020
Україна
Качественные материалы
Сделано их качественных комплектующих. Наушникам уже много лет. Лет 6 точно. Использовались не очень часто. Пару раз в месяц. Но за это время звук хуже и тише не стал. Резинки не потеряли эластичность, не раскисли. Провод нигде не перетерся . Отклеились только черные ободки под проводками, их легко приклеить. По частотам конечно не "айфоновские", но цена соответствующая. Так что вполне доволен. Аккумулятор хуже держать не стал вообще.
Плюсы
Удобная магнитная клипса
Минусы
Не удобные кнопки.Тугие. На разъеме USB заглушка от влаги все время выпадает.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ActionFit SHQ7900CL Спортивные наушники Bluetooth®
Дата пользования 2018-06-14
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ActionFit SHQ7900CL Спортивные наушники Bluetooth®
Дата пользования 2018-06-14
Саша
22/03/2018
Україна
Удобные
Удобные. Жене понравились. Подскажите где приобрести магнитную клипсу от них, т.к. оригинальная потерялась.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ActionFit SHQ7900CL Спортивні навушники Bluetooth®
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ActionFit SHQ7900CL Спортивні навушники Bluetooth®
jmodam
01/07/2018
Україна
Продукт сырой
Хороший звук, привлекательный внешний вид, легко настраиваются. Вкладыши очень плохо держаться на наушниках. За пару месяцев потерялись 2 пары из 3-х. Вкладыши "распорки" - очень жесткие, через час ухо просто болит, приходилось снимать. Через 4 недели отвалились накладки, которые придерживают выход провода из наушника. Сразу с двух сторон. Запчасти купить негде.
Этот отзыв про ActionFit SHQ7900CL Спортивные наушники Bluetooth®
Этот отзыв про ActionFit SHQ7900CL Спортивные наушники Bluetooth®
Фактические данные могут отличаться от заявленных