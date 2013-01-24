Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Приготовьтесь побить собственные рекорды с беспроводными наушниками Philips Actionfit WirelessFreedom. Надежная, комфортная посадка и водонепроницаемость, несколько способов ношения, а также глубокие динамичные басы помогут вам сохранять энергию в движении. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Приготовьтесь побить собственные рекорды с беспроводными наушниками Philips Actionfit WirelessFreedom. Надежная, комфортная посадка и водонепроницаемость, несколько способов ношения, а также глубокие динамичные басы помогут вам сохранять энергию в движении. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Приготовьтесь побить собственные рекорды с беспроводными наушниками Philips Actionfit WirelessFreedom. Надежная, комфортная посадка и водонепроницаемость, несколько способов ношения, а также глубокие динамичные басы помогут вам сохранять энергию в движении. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Приготовьтесь побить собственные рекорды с беспроводными наушниками Philips Actionfit WirelessFreedom. Надежная, комфортная посадка и водонепроницаемость, несколько способов ношения, а также глубокие динамичные басы помогут вам сохранять энергию в движении. Узнать обо всех преимуществах
Выберите для себя наиболее подходящую посадку наушников, не сковывающую движения: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников.
Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.
Технология Bluetooth обеспечивает удобное беспроводное прослушивание.
Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе во время тренировок.
Созданы для совершенства. 13,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достижению ваших целей.
Сосредоточьтесь на тренировке. Надежная посадка не позволит наушникам выпасть, а благодаря малому весу вы почти не будете их ощущать.
Магнитный кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
Не бойтесь вспотеть. С защитой от влаги по стандарту IPX2 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.
Храните наушники в дышащем чехле для удобства и портативности.
Подключения
Питание
Звук
Комфорт
Аксессуары
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия