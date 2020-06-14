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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники Bluetooth®

SHQ7900CL/00

4.7

| (3) Отзывы

Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Приготовьтесь побить собственные рекорды с беспроводными наушниками Philips Actionfit WirelessFreedom. Надежная, комфортная посадка и водонепроницаемость, несколько способов ношения, а также глубокие динамичные басы помогут вам сохранять энергию в движении.

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Беспроводные регулируемые спортивные наушники-вкладыши

Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

  • Для использования дома и на улице

  • Bluetooth®

  • Непроницаемые для пота

  • Плоский кабель

Магнитный зажим надежно закреплен во время всей тренировки

Магнитный зажим надежно закреплен во время всей тренировки

Магнитный кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

Идеальный вариант для любых тренировок с защитой от пота по стандарту IPX2

Идеальный вариант для любых тренировок с защитой от пота по стандарту IPX2

Не бойтесь вспотеть. С защитой от влаги по стандарту IPX2 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

Удобный спортивный чехол для хранения и переноски

Храните наушники в дышащем чехле для удобства и портативности.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.7

из 5

3

Отзывы

3
2
1

14/06/2020

Україна

Україна

Качественные материалы

Сделано их качественных комплектующих. Наушникам уже много лет. Лет 6 точно. Использовались не очень часто. Пару раз в месяц. Но за это время звук хуже и тише не стал. Резинки не потеряли эластичность, не раскисли. Провод нигде не перетерся . Отклеились только черные ободки под проводками, их легко приклеить. По частотам конечно не "айфоновские", но цена соответствующая. Так что вполне доволен. Аккумулятор хуже держать не стал вообще.

Плюсы

Удобная магнитная клипса

Минусы

Не удобные кнопки.Тугие. На разъеме USB заглушка от влаги все время выпадает.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ActionFit SHQ7900CL Спортивные наушники Bluetooth®

Дата пользования 2018-06-14

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ActionFit SHQ7900CL Спортивные наушники Bluetooth®

Дата пользования 2018-06-14

22/03/2018

Україна

Україна

Удобные

Удобные. Жене понравились. Подскажите где приобрести магнитную клипсу от них, т.к. оригинальная потерялась.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ActionFit SHQ7900CL Спортивні навушники Bluetooth®

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ActionFit SHQ7900CL Спортивні навушники Bluetooth®

01/07/2018

Україна

Україна

Продукт сырой

Хороший звук, привлекательный внешний вид, легко настраиваются. Вкладыши очень плохо держаться на наушниках. За пару месяцев потерялись 2 пары из 3-х. Вкладыши "распорки" - очень жесткие, через час ухо просто болит, приходилось снимать. Через 4 недели отвалились накладки, которые придерживают выход провода из наушника. Сразу с двух сторон. Запчасти купить негде.

Этот отзыв про ActionFit SHQ7900CL Спортивные наушники Bluetooth®

Этот отзыв про ActionFit SHQ7900CL Спортивные наушники Bluetooth®

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Примечания

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