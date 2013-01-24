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ActionFit

Спортивные наушники Bluetooth®

SHQ7900CL/00
Общая оценка / 5
  • Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
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    ActionFit Спортивные наушники Bluetooth®

    SHQ7900CL/00
    Общая оценка / 5

    Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Приготовьтесь побить собственные рекорды с беспроводными наушниками Philips Actionfit WirelessFreedom. Надежная, комфортная посадка и водонепроницаемость, несколько способов ношения, а также глубокие динамичные басы помогут вам сохранять энергию в движении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ActionFit Спортивные наушники Bluetooth®

    Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Приготовьтесь побить собственные рекорды с беспроводными наушниками Philips Actionfit WirelessFreedom. Надежная, комфортная посадка и водонепроницаемость, несколько способов ношения, а также глубокие динамичные басы помогут вам сохранять энергию в движении. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Приготовьтесь побить собственные рекорды с беспроводными наушниками Philips Actionfit WirelessFreedom. Надежная, комфортная посадка и водонепроницаемость, несколько способов ношения, а также глубокие динамичные басы помогут вам сохранять энергию в движении. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ActionFit Спортивные наушники Bluetooth®

    Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Приготовьтесь побить собственные рекорды с беспроводными наушниками Philips Actionfit WirelessFreedom. Надежная, комфортная посадка и водонепроницаемость, несколько способов ношения, а также глубокие динамичные басы помогут вам сохранять энергию в движении. Узнать обо всех преимуществах

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      Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Беспроводные регулируемые спортивные наушники-вкладыши

      • Для использования дома и на улице
      • Bluetooth®
      • Непроницаемые для пота
      • Плоский кабель
      Выберите свой стиль: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников

      Выберите свой стиль: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников

      Выберите для себя наиболее подходящую посадку наушников, не сковывающую движения: вкладыши, крепления-крючки или крепления в виде плавников.

      Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

      Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

      Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.

      Беспроводное подключение по Bluetooth для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Беспроводное подключение по Bluetooth для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Технология Bluetooth обеспечивает удобное беспроводное прослушивание.

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе во время тренировок.

      Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

      Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

      Созданы для совершенства. 13,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достижению ваших целей.

      Легкая конструкция и надежная посадка для прослушивания во время тренировок

      Легкая конструкция и надежная посадка для прослушивания во время тренировок

      Сосредоточьтесь на тренировке. Надежная посадка не позволит наушникам выпасть, а благодаря малому весу вы почти не будете их ощущать.

      Магнитный зажим надежно закреплен во время всей тренировки

      Магнитный зажим надежно закреплен во время всей тренировки

      Магнитный кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

      Идеальный вариант для любых тренировок с защитой от пота по стандарту IPX2

      Идеальный вариант для любых тренировок с защитой от пота по стандарту IPX2

      Не бойтесь вспотеть. С защитой от влаги по стандарту IPX2 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

      Удобный спортивный чехол для хранения и переноски

      Храните наушники в дышащем чехле для удобства и портативности.

      Технические характеристики

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        4.1
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Вес батареи
        2,1 г
        Время воспроизведения музыки
        6,5*  ч
        Перезарядка
        Да
        Время нахождения в режиме ожидания
        150 ч*
        Время разговора
        7* ч

      • Звук

        Диафрагма
        ПЭТ
        Сопротивление
        32 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        5 мВт
        Чувствительность
        105 дБ
        Диаметр излучателя
        13,6 мм
        Звуковая катушка
        Медь
        Улучшение звука
        • Эхоконтроль
        • Шумоподавление
        Диапазон частот
        15—22 000 Гц
        Тип
        динамический

      • Комфорт

        Распределение вызовов
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов
        • Повторный набор последнего номера
        • Отключение микрофона
        • Переключение между разговором и музыкой
        • удержание вызова
        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Краткое руководство пользователя
        Кабель USB
        Комплект для зарядки
        Съемные крепления-крючки
        1 пара
        В комплекте
        • 3 резиновые насадки
        • Защитный чехол

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        0,387  кг
        GTIN
        1 69 25970 71010 4
        высота
        13,3  см
        Длина
        19  см
        Вес нетто
        0,189  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,198  кг
        ширина
        11  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        3  см
        EAN
        69 25970 71010 7
        Вес брутто
        0,102  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,063  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,039  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9,5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        4  см
        высота
        2  см
        Вес
        0,023  кг
        ширина
        10  см

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