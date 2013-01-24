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Наушники

SHS3300BK/10
Общая оценка / 5
  • Усиленные басы Усиленные басы Усиленные басы
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    Наушники

    SHS3300BK/10
    Общая оценка / 5

    Усиленные басы

    Наслаждайтесь великолепным стабильным звучанием удобных вкладышей-наушников с функцией Bass Beat. Узнать обо всех преимуществах

    Наушники

    Усиленные басы

    Наслаждайтесь великолепным стабильным звучанием удобных вкладышей-наушников с функцией Bass Beat. Узнать обо всех преимуществах

    Усиленные басы

    Наслаждайтесь великолепным стабильным звучанием удобных вкладышей-наушников с функцией Bass Beat. Узнать обо всех преимуществах

    Наушники

    Усиленные басы

    Наслаждайтесь великолепным стабильным звучанием удобных вкладышей-наушников с функцией Bass Beat. Узнать обо всех преимуществах

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      Усиленные басы

      для мощного звучания

      • 15-мм излучатели, открытое оформление
      • Заушное крепление

      27-мм излучатель обеспечивает отличное качество звучания

      Достаточно маленький, чтобы его удобно было носить, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 27-мм излучатель имеет идеальный размер, чтобы дарить наслаждение от звучания без искажений.

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

      Контурные крепления наушников увеличивают комфорт при носке и надежность

      Крепления наушников остаются на месте даже при движении, что обеспечивает комфортную посадку наушников и отличное звучание.соприкасается с тыльной стороной ушной раковины и крепит наушники к ушам

      Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

      Ассимметр. система размещения кабелей оставляет провода в стороне

      Простой и в то же время очень эффективный способ размещения проводов, позволяющий прокинуть их сзади за шеей, а не под подбородком.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Тип магнита
        Неодимовый
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        медный
        Диапазон частот
        12 - 22 000  Гц
        Чувствительность
        102  дБ
        Диаметр излучателя
        15  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        100  мВт
        Сопротивление
        32  Ом

      • Подключения

        Тип кабеля
        медный
        Подключение кабеля
        Параллельное, асимметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Комфорт

        Стиль ношения
        Заушное крепление

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Блистер
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Оба
        высота
        17  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        2,6  см
        Вес брутто
        0,0452  кг
        Вес нетто
        0,0175  кг
        Вес упаковки
        0,0277  кг
        EAN
        69 51613 99170 1

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        35,4  см
        ширина
        19,2  см
        высота
        23,2  см
        Вес брутто
        1,74  кг
        Вес нетто
        0,42  кг
        Вес упаковки
        1,32  кг
        GTIN
        1 69 51613 99170 8

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        18,2  см
        ширина
        8,6  см
        высота
        11  см
        Вес брутто
        0,1782  кг
        Вес нетто
        0,0525  кг
        Вес упаковки
        0,1257  кг
        GTIN
        2 69 51613 99170 5

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        3,5 см * 1,8 см * 6,1 см
        Вес
        0,0175  кг

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