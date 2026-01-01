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Больше не доступен
SHS3300BK/10
Усиленные басы
Наслаждайтесь великолепным стабильным звучанием удобных вкладышей-наушников с функцией Bass Beat.
15-мм излучатели, открытое оформление
Заушное крепление
Достаточно маленький, чтобы его удобно было носить, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 27-мм излучатель имеет идеальный размер, чтобы дарить наслаждение от звучания без искажений.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
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