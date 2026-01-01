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Больше не доступен

Наушники

SHS3300BK/10

Усиленные басы

Наслаждайтесь великолепным стабильным звучанием удобных вкладышей-наушников с функцией Bass Beat.

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для мощного звучания

Усиленные басы

  • 15-мм излучатели, открытое оформление

  • Заушное крепление

27-мм излучатель обеспечивает отличное качество звучания

Достаточно маленький, чтобы его удобно было носить, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 27-мм излучатель имеет идеальный размер, чтобы дарить наслаждение от звучания без искажений.

Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

Технические характеристики

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