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Наушники

SHS3300WT/10

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный

Усиленные басы

Наслаждайтесь великолепным стабильным звучанием удобных вкладышей-наушников с функцией Bass Beat.

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для мощного звучания

Усиленные басы

  • 15-мм излучатели, открытое оформление

  • Заушное крепление

27-мм излучатель обеспечивает отличное качество звучания

Достаточно маленький, чтобы его удобно было носить, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 27-мм излучатель имеет идеальный размер, чтобы дарить наслаждение от звучания без искажений.

Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

Технические характеристики

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