КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.
  • Explore the world of coffee Saeco machine yet.

Больше не доступен

Saeco XelsisСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

SM7581/00

5
| (34) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Explore the world of coffee Saeco machine yet.
До 12 известных на весь мир рецептов кофе — от популярных эспрессо и капучино до более оригинальных разновидностей кофе, таких как американо. Просто проведите пальцем по сенсорному экрану для выбора напитка и по желанию настройте параметры его приготовления с помощью интуитивно понятного инструмента CoffeeEqualizer™
Посмотреть все преимущества

Explore the world of coffee Saeco machine yet.

  • 12 видов кофе

  • Система Latteduo

  • Серебристый

  • Регулируемая кофемолка, 12 степеней помола

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

Символ CSA: Saeco извлекает наилучший вкус кофейных зерен до последней капли

Символ CSA: Saeco извлекает наилучший вкус кофейных зерен до последней капли

Технологии Saeco позволят извлечь весь аромат ваших любимых кофейных зерен для приготовления кофе с интенсивным ароматом и вкусом (под метод обжарки, с шоколадными, ореховыми, фруктовыми, цветочными или пряными нотами)

Быстрое приготовление с высокоэффективным бойлером для воды

Быстрое приготовление с высокоэффективным бойлером для воды

Для идеального кофе нужна идеальная температура. Наш высокоэффективный термоблок изготовлен из легкого алюминия с корпусом из нержавеющей стали, благодаря чему быстро нагревается до оптимальной температуры

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-961326

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

34

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

08/04/2020

Україна

Україна

Очень вкусный кофе

Очень доволен, нравится что можно выбирать больше или меньше молока, кофе(под себя настроить), делает вкусное кофе( если сравнивать с другими) и сразу на две чашки! Проблем за 2 месяца небыло.

Минусы

размеры

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xelsis SM7581/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xelsis SM7581/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

10/04/2019

Україна

Україна

Однозначно рекомендую!

Дизайн и качество просто на высоте! Не говоря уже о том, насколько идеальным получается любимое капучино!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xelsis SM7581/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xelsis SM7581/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

10/04/2019

Україна

Україна

Однозначно рекомендую!

Я доволен на 100%. Были кофемашины разных ценовых категорий. Эта стоит своих денег! Рекомендую к покупке.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xelsis SM7580/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Xelsis SM7580/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки

      2. Класс энергоэффективности: B; согласно Swiss Energy Label и стандарту измерения EN 60661.