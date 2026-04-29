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Saeco Xelsis Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Больше не доступен
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SM7581/00
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EU Declaration of conformity Philips Xelsis Super-automatic espresso machine SM7581/00 - English (US)
Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
Все (4)
Эспрессо-кофемашина Philips/Saeco: установка другого фильтра
Как использовать таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips?
Как смазывать варочную группу кофемашины Philips
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Поддон для капель кофемашины Philips быстро заполняется
После установки фильтра AquaClean появляется сигнал очистки от накипи
Кофе из кофемашины Philips недостаточно теплый
Кофемашина Philips не включается
На кофемашине Philips отображается "Опустошите контейнер для кофейной гущи", но контейнер пуст
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