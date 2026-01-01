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1000 seriesНаушники-вкладыши с микрофоном для занятий спортом

TAA1009RD/10

Доступные варианты

Красный
Красный
Темно-серый
Темно-серый
Черный
Черный

В парке или на улице

Занимайтесь любимыми делами с этими наушниками с защитой от пота, которые обеспечат стильное звучание и энергичные басы. Гибкая конструкция с креплением в форме крыла обеспечит плотную посадку, а шнура длиной 1,2 метра хватит для подключения к телефону в кармане.

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В парке или на улице

  • Излучатели 12 мм для чистого звучания

  • Крепления в форме крыла для надежной посадки

  • Кабель длиной 1,2 м

  • Защита от брызг и пота IPX4

Чистый звук, энергичные басы

Излучатели 12 мм с неодимовыми магнитами и точной настройкой обеспечивают чистое звучание, а басовые отверстия усиливают низкие частоты. Вкладыши комфортно размещаются в ушах, не проникая в ушной канал.

Наушники с плотной посадкой, которые не выпадут из ушей

Гибкие заушные крепления, повторяющие форму ваших ушей, обеспечат безопасную и комфортную посадку этих легких наушников. Вы сможете свободно двигаться и не волноваться о том, что они могут выпасть в любой момент.

3-кнопочный встроенный пульт. Легко управляйте музыкой и вызовами

Встроенный 3-кнопочный пульт позволяет с еще большим комфортом управлять этими наушниками. Звоните, настраивайте параметры и общайтесь с голосовым ассистентом — все это без использования смартфона.

Технические характеристики

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