В парке или на улице

Занимайтесь любимыми делами с этими наушниками с защитой от пота, которые обеспечат чистое звучание и энергичные басы. Гибкая конструкция с креплением-крючком обеспечит плотную посадку, а шнура длиной 1,2 метра хватит для подключения к телефону в кармане.