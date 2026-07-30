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Больше не доступен
TAA1105WT/00
Излучатели 15 мм для чистого звучания
Специальное крепление-крючок
Кабель длиной 1,2 м
Защита от пота IPX2
Гибкие заушные крепления, повторяющие форму ваших ушей, обеспечат безопасную и комфортную посадку этих легких наушников. Вы сможете свободно двигаться и не волноваться о том, что они могут выпасть в любой момент.
Излучатели 15 мм с неодимовыми магнитами и точной настройкой обеспечивают чистое звучание, а басовые отверстия усиливают низкие частоты. Вкладыши комфортно размещаются в ушах, не проникая в ушной канал.
Наслаждайтесь каждой из любимых композиций во время ходьбы или пробежки по парку. Встроенный пульт позволяет управлять плейлистом, использовать голосового ассистента и принимать вызовы, не пропуская лучшие моменты песен.
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