Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Наушники-вкладыши с микрофоном для занятий спортом

TAA1105WT/00
Общая оценка / 5
  • В парке или на улице В парке или на улице В парке или на улице
    -{discount-value}

    Наушники-вкладыши с микрофоном для занятий спортом

    TAA1105WT/00
    Общая оценка / 5

    В парке или на улице

    Занимайтесь любимыми делами с этими наушниками с защитой от пота, которые обеспечат чистое звучание и энергичные басы. Гибкая конструкция с креплением-крючком обеспечит плотную посадку, а шнура длиной 1,2 метра хватит для подключения к телефону в кармане. Узнать обо всех преимуществах

    Наушники-вкладыши с микрофоном для занятий спортом

    В парке или на улице

    Занимайтесь любимыми делами с этими наушниками с защитой от пота, которые обеспечат чистое звучание и энергичные басы. Гибкая конструкция с креплением-крючком обеспечит плотную посадку, а шнура длиной 1,2 метра хватит для подключения к телефону в кармане. Узнать обо всех преимуществах

    В парке или на улице

    Занимайтесь любимыми делами с этими наушниками с защитой от пота, которые обеспечат чистое звучание и энергичные басы. Гибкая конструкция с креплением-крючком обеспечит плотную посадку, а шнура длиной 1,2 метра хватит для подключения к телефону в кармане. Узнать обо всех преимуществах

    Наушники-вкладыши с микрофоном для занятий спортом

    В парке или на улице

    Занимайтесь любимыми делами с этими наушниками с защитой от пота, которые обеспечат чистое звучание и энергичные басы. Гибкая конструкция с креплением-крючком обеспечит плотную посадку, а шнура длиной 1,2 метра хватит для подключения к телефону в кармане. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все sports-headphones

      В парке или на улице

      • 15-мм излучатели, открытое оформление
      • Заушное крепление

      Наушники с плотной посадкой, которые не выпадут из ушей

      Гибкие заушные крепления, повторяющие форму ваших ушей, обеспечат безопасную и комфортную посадку этих легких наушников. Вы сможете свободно двигаться и не волноваться о том, что они могут выпасть в любой момент.

      Чистый звук, энергичные басы

      Излучатели 15 мм с неодимовыми магнитами и точной настройкой обеспечивают чистое звучание, а басовые отверстия усиливают низкие частоты. Вкладыши комфортно размещаются в ушах, не проникая в ушной канал.

      Простое управление музыкой и звонками

      Наслаждайтесь каждой из любимых композиций во время ходьбы или пробежки по парку. Встроенный пульт позволяет управлять плейлистом, использовать голосового ассистента и принимать вызовы, не пропуская лучшие моменты песен.

      Созданы для тренировок

      Тренируйтесь на полную благодаря этим наушникам для занятий спортом с защитой от пота IPX2. Кабеля длиной 1,2 метра хватит, чтобы с комфортом слушать музыку с телефона, лежащего в кармане.

      Кабель длиной 1,2 м

      Эти наушники-вкладыши имеют кабель длиной 1,2 метра. Мягкий резиновый элемент защиты в месте крепления кабеля в наушники продлит срок службы наушников.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Чувствительность
        96  дБ
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диаметр излучателя
        15  миллиметра
        Сопротивление
        16  Ом

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Подключение кабеля
        симметричный
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Длина кабеля
        1,2  м

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Габариты изделия

        высота
        5,4  см
        ширина
        4  см
        Глубина
        1,8  см
        Вес
        0,01917  кг

      • Размеры упаковки

        Количество изделий в упаковке
        1
        высота
        17,3  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        2,5  см
        Вес брутто
        0,04583  кг
        Вес нетто
        0,01917  кг
        Вес упаковки
        0,02666  кг
        EAN
        48 95229 11045 8

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        35,6  см
        ширина
        21,4  см
        высота
        17,8  см
        Вес брутто
        1,61  кг
        Вес нетто
        0,46008  кг
        Вес упаковки
        1,14992  кг
        GTIN
        1 48 95229 11045 5

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        10,6  см
        ширина
        8,6  см
        высота
        16,7  см
        Вес брутто
        0,1785  кг
        Вес нетто
        0,05751  кг
        Вес упаковки
        0,12099  кг
        GTIN
        2 48 95229 11045 2

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться