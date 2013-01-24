В парке или на улице
Занимайтесь любимыми делами с этими наушниками с защитой от пота, которые обеспечат чистое звучание и энергичные басы. Гибкая конструкция с креплением-крючком обеспечит плотную посадку, а шнура длиной 1,2 метра хватит для подключения к телефону в кармане. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
В парке или на улице
Занимайтесь любимыми делами с этими наушниками с защитой от пота, которые обеспечат чистое звучание и энергичные басы. Гибкая конструкция с креплением-крючком обеспечит плотную посадку, а шнура длиной 1,2 метра хватит для подключения к телефону в кармане. Узнать обо всех преимуществах
В парке или на улице
Занимайтесь любимыми делами с этими наушниками с защитой от пота, которые обеспечат чистое звучание и энергичные басы. Гибкая конструкция с креплением-крючком обеспечит плотную посадку, а шнура длиной 1,2 метра хватит для подключения к телефону в кармане. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
В парке или на улице
Занимайтесь любимыми делами с этими наушниками с защитой от пота, которые обеспечат чистое звучание и энергичные басы. Гибкая конструкция с креплением-крючком обеспечит плотную посадку, а шнура длиной 1,2 метра хватит для подключения к телефону в кармане. Узнать обо всех преимуществах
Гибкие заушные крепления, повторяющие форму ваших ушей, обеспечат безопасную и комфортную посадку этих легких наушников. Вы сможете свободно двигаться и не волноваться о том, что они могут выпасть в любой момент.
Излучатели 15 мм с неодимовыми магнитами и точной настройкой обеспечивают чистое звучание, а басовые отверстия усиливают низкие частоты. Вкладыши комфортно размещаются в ушах, не проникая в ушной канал.
Наслаждайтесь каждой из любимых композиций во время ходьбы или пробежки по парку. Встроенный пульт позволяет управлять плейлистом, использовать голосового ассистента и принимать вызовы, не пропуская лучшие моменты песен.
Тренируйтесь на полную благодаря этим наушникам для занятий спортом с защитой от пота IPX2. Кабеля длиной 1,2 метра хватит, чтобы с комфортом слушать музыку с телефона, лежащего в кармане.
Эти наушники-вкладыши имеют кабель длиной 1,2 метра. Мягкий резиновый элемент защиты в месте крепления кабеля в наушники продлит срок службы наушников.
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