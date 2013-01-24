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Надежные. Адаптивные. Заметные.
Оцените свободу передвижения — эти беспроводные наушники всегда будут радовать вас музыкой! Они обеспечивают безопасную и регулируемую посадку с выбором между крючками и креплениями в форме крыла. Открытая акустическая конструкция поможет замечать окружение при прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежные. Адаптивные. Заметные.
Оцените свободу передвижения — эти беспроводные наушники всегда будут радовать вас музыкой! Они обеспечивают безопасную и регулируемую посадку с выбором между крючками и креплениями в форме крыла. Открытая акустическая конструкция поможет замечать окружение при прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах
Надежные. Адаптивные. Заметные.
Оцените свободу передвижения — эти беспроводные наушники всегда будут радовать вас музыкой! Они обеспечивают безопасную и регулируемую посадку с выбором между крючками и креплениями в форме крыла. Открытая акустическая конструкция поможет замечать окружение при прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежные. Адаптивные. Заметные.
Оцените свободу передвижения — эти беспроводные наушники всегда будут радовать вас музыкой! Они обеспечивают безопасную и регулируемую посадку с выбором между крючками и креплениями в форме крыла. Открытая акустическая конструкция поможет замечать окружение при прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники для занятий спортом
Цена магазина Philips
Итого:
Съемные крепления в форме крыла обеспечат надежную посадку при тренировках в низком или среднем темпе. А для интенсивных тренировок установите съемные крепления-крючки! А благодаря отсутствию амбушюр вы не будете ощущать лишнее давление в ушном канале.
Эти наушники серии Go не подведут вас в любую погоду. Отражающий и прочный кевларовый кабель поможет всегда оставаться заметными. Крепление к одежде поможет крепить кабель к одежде для тренировок, чтобы вы не отвлекались на движение кабеля.
Класс защиты от влаги и пыли IP57 означает, что эти наушники выдержат даже самую интенсивную тренировку. Хотите слушать музыку даже после тренировки? Эти наушники можно носить даже в душе.
Элементы управления на наушниках позволяют ставить музыку на паузу, принимать вызовы, регулировать громкость и активировать голосового ассистента на телефоне. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth.
Идеально откалиброванные 13,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат звучание с энергичными басами для активного времяпрепровождения. Открытая акустическая конструкция поможет слушать музыку, не забывая о звуках окружения. Вы будете оставаться в курсе происходящего как во время тренировки, так и на прогулке в парке.
10 часов воспроизведения без подзарядки помогут вам использовать эти беспроводные наушники в любых условиях. Полная зарядка занимает менее 2 часов. Нужно дополнительное время? 15 минут зарядки достаточно для дополнительного часа воспроизведения.
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Комфорт
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