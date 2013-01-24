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    Беспроводные наушники для занятий спортом

    TAA3206BK/00
    Общая оценка / 5
    • Надежные. Адаптивные. Заметные. Надежные. Адаптивные. Заметные. Надежные. Адаптивные. Заметные.
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      Беспроводные наушники для занятий спортом

      TAA3206BK/00
      Общая оценка / 5

      Надежные. Адаптивные. Заметные.

      Оцените свободу передвижения — эти беспроводные наушники всегда будут радовать вас музыкой! Они обеспечивают безопасную и регулируемую посадку с выбором между крючками и креплениями в форме крыла. Открытая акустическая конструкция поможет замечать окружение при прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники для занятий спортом

      Надежные. Адаптивные. Заметные.

      Оцените свободу передвижения — эти беспроводные наушники всегда будут радовать вас музыкой! Они обеспечивают безопасную и регулируемую посадку с выбором между крючками и креплениями в форме крыла. Открытая акустическая конструкция поможет замечать окружение при прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах

      Надежные. Адаптивные. Заметные.

      Оцените свободу передвижения — эти беспроводные наушники всегда будут радовать вас музыкой! Они обеспечивают безопасную и регулируемую посадку с выбором между крючками и креплениями в форме крыла. Открытая акустическая конструкция поможет замечать окружение при прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники для занятий спортом

      Надежные. Адаптивные. Заметные.

      Оцените свободу передвижения — эти беспроводные наушники всегда будут радовать вас музыкой! Они обеспечивают безопасную и регулируемую посадку с выбором между крючками и креплениями в форме крыла. Открытая акустическая конструкция поможет замечать окружение при прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники для занятий спортом

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Надежные. Адаптивные. Заметные.

        • Наушники-вкладыши серии Go
        • Отражающий кевларовый кабель
        • Легкие и прочные
        • Класс защиты от влаги и пыли IP57
        Съемные крепления-крючки. Мягкие съемные крепления в форме крыла

        Съемные крепления-крючки. Мягкие съемные крепления в форме крыла

        Съемные крепления в форме крыла обеспечат надежную посадку при тренировках в низком или среднем темпе. А для интенсивных тренировок установите съемные крепления-крючки! А благодаря отсутствию амбушюр вы не будете ощущать лишнее давление в ушном канале.

        Заметный стиль. Отражающий кевларовый кабель

        Заметный стиль. Отражающий кевларовый кабель

        Эти наушники серии Go не подведут вас в любую погоду. Отражающий и прочный кевларовый кабель поможет всегда оставаться заметными. Крепление к одежде поможет крепить кабель к одежде для тренировок, чтобы вы не отвлекались на движение кабеля.

        Класс защиты от влаги и пыли IP57

        Класс защиты от влаги и пыли IP57

        Класс защиты от влаги и пыли IP57 означает, что эти наушники выдержат даже самую интенсивную тренировку. Хотите слушать музыку даже после тренировки? Эти наушники можно носить даже в душе.

        Встроенные элементы управления. Встроенный микрофон. Простое сопряжение

        Элементы управления на наушниках позволяют ставить музыку на паузу, принимать вызовы, регулировать громкость и активировать голосового ассистента на телефоне. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth.

        Оставайтесь в курсе происходящего. Открытая конструкция

        Идеально откалиброванные 13,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат звучание с энергичными басами для активного времяпрепровождения. Открытая акустическая конструкция поможет слушать музыку, не забывая о звуках окружения. Вы будете оставаться в курсе происходящего как во время тренировки, так и на прогулке в парке.

        В любое время, в любом месте. 10 часов воспроизведения

        10 часов воспроизведения без подзарядки помогут вам использовать эти беспроводные наушники в любых условиях. Полная зарядка занимает менее 2 часов. Нужно дополнительное время? 15 минут зарядки достаточно для дополнительного часа воспроизведения.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Кабель USB
          Кабель USB-C
          Накладки для наушников
          1 пара
          Съемные крепления-крючки
          1 пара
          Краткое руководство пользователя
          Да
          Крепления-плавники
          2 пары

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,0
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • Формат передачи: SBC

        • Комфорт

          Водозащитное исполнение
          IP57

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Перезарядка
          Да
          Время разговора
          10 ч
          Время зарядки
          2  ч
          Предупреждение о скорой разрядке аккумулятора
          Да
          Время воспроизведения музыки
          10  ч
          Время нахождения в режиме ожидания
          55 ч

        • Звук

          Чувствительность
          106 дБ (1 кГц)
          Диаметр излучателя
          13,6  миллиметра
          Максимальная входная мощность
          10  мВт
          Частотный диапазон
          20–20 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          37,5  см
          ширина
          21,8  см
          высота
          24  см
          Вес брутто
          2,961  кг
          Вес нетто
          1,248  кг
          Вес упаковки
          1,713  кг
          GTIN
          1 48 95229 11757 7

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          18  см
          ширина
          10  см
          высота
          10,8  см
          Вес брутто
          0,33  кг
          Вес нетто
          0,156  кг
          Вес упаковки
          0,174  кг
          GTIN
          2 48 95229 11757 4

        • Габариты изделия

          высота
          1,8  см
          ширина
          9  см
          Глубина
          7,5  см
          Вес
          0,02  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Оба
          высота
          17,5  см
          ширина
          9,5  см
          Глубина
          3  см
          Вес брутто
          0,087  кг
          Вес нетто
          0,052  кг
          Вес упаковки
          0,035  кг
          EAN
          48 95229 11757 0

        • UPC

          UPC
          8 40063 20176 7

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