Надежные. Адаптивные. Заметные.

Оцените свободу передвижения — эти беспроводные наушники всегда будут радовать вас музыкой! Они обеспечивают безопасную и регулируемую посадку с выбором между крючками и креплениями в форме крыла. Открытая акустическая конструкция поможет замечать окружение при прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах