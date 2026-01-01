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TAA6219BK/00
Свет, музыка, мотор
Отличное звучание для активной жизни и солнечные батареи для длительной работы! С технологией солнечных батарей Powerfoyle™ эти беспроводные накладные наушники заряжаются под солнцем, а их аккумулятора хватит на невероятные 80 часов работы без солнечного света.
Солнечная технология Powerfoyle™
Самозарядные наушники
Ресурс аккумулятора 80 часов
Моющиеся амбушюры
Как солнечный свет, так и лампы от электричества — эти наушники заряжаются, когда на них попадают лучи солнечного света! Ячеистый материал солнечных батарей Powerfoyle™ в корпусе оголовья собирает энергию солнца и подзаряжает аккумулятор, в том числе от электрических ламп. Полностью заряженного аккумулятора хватит на 80 часов воспроизведения, что позволит без лишнего беспокойства слушать музыку даже в темное время суток.
Бегайте, гуляйте и катайтесь на роликах! Комфортное оголовье не съезжает при движении, а мягкие, "дышащие" амбушюры с охлаждающим гелем обеспечат должный комфорт. Обивку амбушюров можно снять для удобной очистки, чтобы вы всегда могли ощущать свежесть при ношении наушников.
Наслаждайтесь насыщенным звуком с 40-мм излучателей и достойным пассивным шумоподавлением благодаря полноразмерной конструкции. Если вы любите басы, активируйте динамичные басы в приложении Philips Headphones и оцените всю энергию любимых композиций даже на малой громкости.
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