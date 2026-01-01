Powerfoyle™ от Exeger. Больше света, больше энергии

Как солнечный свет, так и лампы от электричества — эти наушники заряжаются, когда на них попадают лучи солнечного света! Ячеистый материал солнечных батарей Powerfoyle™ в корпусе оголовья собирает энергию солнца и подзаряжает аккумулятор, в том числе от электрических ламп. Полностью заряженного аккумулятора хватит на 80 часов воспроизведения, что позволит без лишнего беспокойства слушать музыку даже в темное время суток.