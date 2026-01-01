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Больше не доступен
TAA7607BK/00
Наслаждение для ваших ушей. Звук во всех деталях.
Бег, велосипед, пешие прогулки — эти легкие, комфортные и надежные беспроводные наушники открытого типа для занятий спортом помогут слышать и музыку, и звуки окружающего мира. От парка до улиц города — ваши тренировки станут еще интереснее.
Конструкция открытого типа
Костная проводимость
Чистое звучание голоса
Светодиодные индикаторы безопасности
Технология костной проводимости передает звуковые волны через кости черепа, а значит, больше не нужно помещать наушник-вкладыш в ухо или носить полноразмерные наушники. Вместо этого звук передается от скул напрямую во внутреннее ухо, и волшебным образом музыка начинает звучать в голове!
Бегаете под дождем? Благодаря классу защиты IP66 грязь или ливень не помешают работе этих наушников открытого типа. Их можно безопасно использовать и легко заряжать, даже если они намокли. Просто протрите их и прикрепите к магнитному зарядному устройству.
Бегайте в вечернее время. Покоряйте горные тропы на закате. Или катайтесь на велосипеде в лесу. Яркая светодиодная полоса на задней стороне шейного обода позволит вам оставаться видимым в условиях низкой освещенности. Вы можете управлять светодиодными индикаторами с помощью приложения Philips Headphones или кнопки включения/выключения на шейном ободе.
Отзывы
Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.