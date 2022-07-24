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    Беспроводные наушники открытого типа для спорта

    TAA7607BK/00
    Общая оценка / 5
    • Наслаждение для ваших ушей. Звук во всех деталях. Наслаждение для ваших ушей. Звук во всех деталях. Наслаждение для ваших ушей. Звук во всех деталях.
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      Беспроводные наушники открытого типа для спорта

      TAA7607BK/00
      Общая оценка / 5

      Наслаждение для ваших ушей. Звук во всех деталях.

      Бег, велосипед, пешие прогулки — эти легкие, комфортные и надежные беспроводные наушники открытого типа для занятий спортом помогут слышать и музыку, и звуки окружающего мира. От парка до улиц города — ваши тренировки станут еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники открытого типа для спорта

      Наслаждение для ваших ушей. Звук во всех деталях.

      Бег, велосипед, пешие прогулки — эти легкие, комфортные и надежные беспроводные наушники открытого типа для занятий спортом помогут слышать и музыку, и звуки окружающего мира. От парка до улиц города — ваши тренировки станут еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах

      Наслаждение для ваших ушей. Звук во всех деталях.

      Бег, велосипед, пешие прогулки — эти легкие, комфортные и надежные беспроводные наушники открытого типа для занятий спортом помогут слышать и музыку, и звуки окружающего мира. От парка до улиц города — ваши тренировки станут еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники открытого типа для спорта

      Наслаждение для ваших ушей. Звук во всех деталях.

      Бег, велосипед, пешие прогулки — эти легкие, комфортные и надежные беспроводные наушники открытого типа для занятий спортом помогут слышать и музыку, и звуки окружающего мира. От парка до улиц города — ваши тренировки станут еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники открытого типа для спорта

        Беспроводные наушники открытого типа для спорта

        Итого:

        Наслаждение для ваших ушей. Звук во всех деталях.

        • Серия Go, открытого типа
        • Костная проводимость
        • Чистое звучание голоса
        • Светодиодные индикаторы безопасности
        Звук нового поколения. Открытая конструкция

        Звук нового поколения. Открытая конструкция

        Технология костной проводимости передает звуковые волны через кости черепа, а значит, больше не нужно помещать наушник-вкладыш в ухо или носить полноразмерные наушники. Вместо этого звук передается от скул напрямую во внутреннее ухо, и волшебным образом музыка начинает звучать в голове!

        Всегда готов к работе. Защита от пыли и влаги IP66

        Всегда готов к работе. Защита от пыли и влаги IP66

        Бегаете под дождем? Благодаря классу защиты IP66 грязь или ливень не помешают работе этих наушников открытого типа. Их можно безопасно использовать и легко заряжать, даже если они намокли. Просто протрите их и прикрепите к магнитному зарядному устройству.

        Выделяйтесь. Светодиодные индикаторы безопасности

        Выделяйтесь. Светодиодные индикаторы безопасности

        Бегайте в вечернее время. Покоряйте горные тропы на закате. Или катайтесь на велосипеде в лесу. Яркая светодиодная полоса на задней стороне шейного обода позволит вам оставаться видимым в условиях низкой освещенности. Вы можете управлять светодиодными индикаторами с помощью приложения Philips Headphones или кнопки включения/выключения на шейном ободе.

        Никаких забот. 9 часов воспроизведения

        Никаких забот. 9 часов воспроизведения

        Не хотите беспокоиться о ежедневной зарядке? Эти наушники с открытой конструкцией и костной проводимостью обеспечивают 9 часов автономной работы без подзарядки и способны выдержать несколько тренировок. Полная зарядка занимает всего 2 часа. Для быстрого увеличения времени воспроизведения на один дополнительный час достаточно 15 минут зарядки.

        Чистое звучание голоса. Внутри, снаружи, везде

        Чистое звучание голоса. Внутри, снаружи, везде

        Нужно принять вызов? Уникальное сочетание костной проводимости и микрофонов на базе ИИ гарантирует, что ваш собеседник будет всегда четко слышать ваш голос. Микрофон на базе ИИ устраняет фоновый шум в любых условиях. Если вы находитесь на пробежке или в поездке, микрофон с костной проводимостью поможет подавить шум от порывов ветра. С легкостью переключайтесь между микрофонами с помощью кнопки на шейном ободе.

        Наушники открытого типа. Легкость, комфорт, надежность

        Наушники открытого типа. Легкость, комфорт, надежность

        Зачем вам дополнительный груз? Эти наушники открытого типа настолько легкие, что практически не чувствуются при ношении, а также не выпадают при движении. Шейный обод прилегает к задней части головы и верхним частям ушей, обеспечивая комфорт при ношении наушников.

        Встроенные элементы управления. Удобное сопряжение

        Кнопки на шейном ободе позволяют приостанавливать воспроизведение, принимать вызовы, регулировать громкость и многое другое. Наушники готовы к подключению сразу после включения Bluetooth и позволяют подключить сразу два устройства. Идеально подходит для тех, кто слушает музыку на телефоне и получает уведомления о тренировке от умных часов.

        Приложение Philips Headphones. Индивидуальная настройка звука и не только

        Приложение Philips Headphones позволяет управлять светодиодным индикаторами и переключаться между микрофонами на базе ИИ и с костной проводимостью для совершения вызовов внутри или вне помещения. Для прослушивания музыки можно выбрать один из предустановленных стилей или использовать эквалайзер для точной настройки звука в соответствии с тренировкой.

        • Звук

          Сопротивление
          4 Ом
          Диаметр излучателя
          15 мм
          Чувствительность
          87 дБ (1 кГц)
          Частотный диапазон
          130–16 000 Гц
          Максимальная входная мощность
          300 мВт
          Тип излучателя
          Динамический

        • Обмен данными

          Микрофон для звонков
          2 микрофона: ИИ и костная проводимость
          Подавление шумов от порывов ветра
          Да

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,2
          Поддерживаемый кодек
          SBC
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Одновременное подключение
          Да

        • Комфорт

          Поддержка приложения Philips Headphones
          Да
          Обновление встроенного ПО
          Да
          Тип управления
          Кнопка
          Регулировка громкости
          Да
          Водо- и пыленепроницаемость
          IP66

        • Дизайн

          Цвет
          Черный
          Плотная посадка
          Костная проводимость
          Вкладыш с плотной посадкой
          Свободная посадка

        • Питание

          Время воспроизведения музыки
          9  ч
          Тип аккумулятора (наушники)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (наушники)
          160 мА·ч
          Время работы аккумулятора в режиме ожидания
          80 ч
          Время зарядки
          2  ч
          Быстрая зарядка
          15 мин для 1 часа работы
          Количество батарей
          1 шт.
          Вес аккумулятора (общий)
          3,5 г
          Перезарядка
          Да

        • Аксессуары

          Кабель для зарядки
          Магнитный кабель зарядки, 200 мм
          Вкладыш
          1 пара
          Прочее
          Мягкий чехол, 1 шт.
          Краткое руководство
          Да

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          22,6  см
          ширина
          18,4  см
          высота
          19,5  см
          Вес брутто
          1,1  кг
          Вес нетто
          0,21  кг
          Вес упаковки
          0,89  кг
          GTIN
          1 48 95229 12628 9

        • Габариты изделия

          высота
          5,5  см
          ширина
          14  см
          Глубина
          9,6  см
          Вес
          0,035  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Подвес
          высота
          19,2  см
          ширина
          17  см
          Глубина
          7  см
          Вес брутто
          0,234  кг
          Вес нетто
          0,07  кг
          Вес упаковки
          0,164  кг
          EAN
          48 95229 12628 2

        • UPC

          UPC
          8 40063 20229 0

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            • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

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