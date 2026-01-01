Всегда готов к работе. Защита от пыли и влаги IP66

Бегаете под дождем? Благодаря классу защиты IP66 грязь или ливень не помешают работе этих наушников открытого типа. Их можно безопасно использовать и легко заряжать, даже если они намокли. Просто протрите их и прикрепите к магнитному зарядному устройству.