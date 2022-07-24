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Наслаждение для ваших ушей. Звук во всех деталях.
Бег, велосипед, пешие прогулки — эти легкие, комфортные и надежные беспроводные наушники открытого типа для занятий спортом помогут слышать и музыку, и звуки окружающего мира. От парка до улиц города — ваши тренировки станут еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждение для ваших ушей. Звук во всех деталях.
Бег, велосипед, пешие прогулки — эти легкие, комфортные и надежные беспроводные наушники открытого типа для занятий спортом помогут слышать и музыку, и звуки окружающего мира. От парка до улиц города — ваши тренировки станут еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах
Наслаждение для ваших ушей. Звук во всех деталях.
Бег, велосипед, пешие прогулки — эти легкие, комфортные и надежные беспроводные наушники открытого типа для занятий спортом помогут слышать и музыку, и звуки окружающего мира. От парка до улиц города — ваши тренировки станут еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждение для ваших ушей. Звук во всех деталях.
Бег, велосипед, пешие прогулки — эти легкие, комфортные и надежные беспроводные наушники открытого типа для занятий спортом помогут слышать и музыку, и звуки окружающего мира. От парка до улиц города — ваши тренировки станут еще интереснее. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники открытого типа для спорта
Итого:
Технология костной проводимости передает звуковые волны через кости черепа, а значит, больше не нужно помещать наушник-вкладыш в ухо или носить полноразмерные наушники. Вместо этого звук передается от скул напрямую во внутреннее ухо, и волшебным образом музыка начинает звучать в голове!
Бегаете под дождем? Благодаря классу защиты IP66 грязь или ливень не помешают работе этих наушников открытого типа. Их можно безопасно использовать и легко заряжать, даже если они намокли. Просто протрите их и прикрепите к магнитному зарядному устройству.
Бегайте в вечернее время. Покоряйте горные тропы на закате. Или катайтесь на велосипеде в лесу. Яркая светодиодная полоса на задней стороне шейного обода позволит вам оставаться видимым в условиях низкой освещенности. Вы можете управлять светодиодными индикаторами с помощью приложения Philips Headphones или кнопки включения/выключения на шейном ободе.
Не хотите беспокоиться о ежедневной зарядке? Эти наушники с открытой конструкцией и костной проводимостью обеспечивают 9 часов автономной работы без подзарядки и способны выдержать несколько тренировок. Полная зарядка занимает всего 2 часа. Для быстрого увеличения времени воспроизведения на один дополнительный час достаточно 15 минут зарядки.
Нужно принять вызов? Уникальное сочетание костной проводимости и микрофонов на базе ИИ гарантирует, что ваш собеседник будет всегда четко слышать ваш голос. Микрофон на базе ИИ устраняет фоновый шум в любых условиях. Если вы находитесь на пробежке или в поездке, микрофон с костной проводимостью поможет подавить шум от порывов ветра. С легкостью переключайтесь между микрофонами с помощью кнопки на шейном ободе.
Зачем вам дополнительный груз? Эти наушники открытого типа настолько легкие, что практически не чувствуются при ношении, а также не выпадают при движении. Шейный обод прилегает к задней части головы и верхним частям ушей, обеспечивая комфорт при ношении наушников.
Кнопки на шейном ободе позволяют приостанавливать воспроизведение, принимать вызовы, регулировать громкость и многое другое. Наушники готовы к подключению сразу после включения Bluetooth и позволяют подключить сразу два устройства. Идеально подходит для тех, кто слушает музыку на телефоне и получает уведомления о тренировке от умных часов.
Приложение Philips Headphones позволяет управлять светодиодным индикаторами и переключаться между микрофонами на базе ИИ и с костной проводимостью для совершения вызовов внутри или вне помещения. Для прослушивания музыки можно выбрать один из предустановленных стилей или использовать эквалайзер для точной настройки звука в соответствии с тренировкой.
Звук
Обмен данными
Подключения
Комфорт
Дизайн
Питание
Аксессуары
Внешняя упаковка
Габариты изделия
Размеры упаковки
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