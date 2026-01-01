Встроенный CD-плеер с выдвижным лотком

Будь то старый сборник на компакт-диске из былых времён или новый релиз, вставьте серебристый диск в выдвижной фронтальный лоток и наслаждайтесь дорогой вам музыкой. Встроенный CD-плеер поддерживает все форматы компакт-дисков, а информация о композиции и воспроизведении отображается на чётком светодиодном дисплее.