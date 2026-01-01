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TAFT1/10
Создан для высокоточного воспроизведения
Проигрыватель виниловых пластинок с Bluetooth® FT1 позволит вам насладиться любимой музыкой. Литой алюминиевый диск обеспечивает плавное вращение виниловых пластинок, а встроенный CD-проигрыватель расширяет возможности воспроизведения. Подключайтесь и слушайте музыку по беспроводной связи или через кабель.
Проигрыватель виниловых пластинок и CD-проигрыватель
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Высококачественные компоненты
Линейный выход RCA, разъем для наушников
Альбомы. Мини-альбомы. Синглы. Проигрыватель виниловых пластинок Philips Fidelio FT1 изготовлен из высококачественных компонентов, чтобы ваши пластинки превосходно звучали долгие годы. Можно воспроизводить виниловые пластинки со скоростью 33 1/3 или 45 об/мин: просто поверните тактильный двухпозиционный регулятор, чтобы выбрать нужную скорость, и опустите иглу.
Будь то старый сборник на компакт-диске из былых времён или новый релиз, вставьте серебристый диск в выдвижной фронтальный лоток и наслаждайтесь дорогой вам музыкой. Встроенный CD-плеер поддерживает все форматы компакт-дисков, а информация о композиции и воспроизведении отображается на чётком светодиодном дисплее.
FT1 быстро подключается к беспроводным акустическим системам или наушникам по Bluetooth®. Также с помощью Auracast™ можно транслировать воспроизводимые пластинки и компакт-диски на любое количество совместимых акустических систем — идеальный вариант для вечеринок. Поддержка кодека LC3 обеспечивает наилучшее звучание.
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Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. Словесный знак и логотипы Auracast™ являются товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.