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Аудиотехника для дома

Аудиотехника для дома (9)

1 - 9 из 9 результатов
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Микросистемы

  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Музыкальная микросистема

TAM3505M2/12
  • Низкочастотные динамики Bass Reflex
  • 20 Вт
  • Bluetooth 5.4
  • DAB+/FM, CD, USB, аудиовход
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  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro

Philips Retro
Виниловый проигрыватель с Bluetooth®

TAV3000B/10
  • Ретро-дизайн, современный звук
  • 3 скорости вращения
  • Bluetooth® 5.4
  • Низкочастотные фазоинверторы
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Музыкальная микросистема

TAM4205M2/12
  • Низкочастотные динамики Bass Reflex
  • 80 Вт
  • Bluetooth® 5.4
  • FM, CD, USB, аудиовход
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Музыкальная микросистема

TAM4505M2/12
  • Низкочастотные динамики Bass Reflex
  • 80 Вт
  • Bluetooth® 5.4
  • DAB+/FM, CD, USB, аудиовход
Посмотреть продукт
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Музыкальная микросистема

TAM3205M2/12
  • Низкочастотные динамики Bass Reflex
  • 20 Вт
  • Bluetooth 5.4
  • FM, CD, USB, аудиовход
Посмотреть продукт
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Музыкальная микросистема

TAM6500/10
  • 100 Вт макс. (50 Вт среднеквадр.)
  • Bluetooth® 6.0, Auracast™
  • Радио DAB+/FM
  • CD/USB/аудиовход
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Музыкальная микросистема

TAM4555/10
  • Низкочастотные фазоинверторы
  • 100 Вт
  • Bluetooth® 5.4
  • DAB+/FM, CD, USB, аудиовход
Посмотреть продукт
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio
  • Philips Fidelio

Philips Fidelio
Виниловый проигрыватель с Bluetooth®

TAFT1/10
  • Проигрыватель пластинок и CD
  • Bluetooth® 5.4, Auracast™
  • Высококачественные компоненты
  • Выход RCA AUX, разъем для наушников
Посмотреть продукт
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro
  • Philips Retro

Philips Retro
Виниловый проигрыватель с Bluetooth®

TAV9000D/10
  • Ретро-дизайн, современный звук
  • Макс. 240 Вт (120 Вт среднеквадр.)
  • 2-скоростной виниловый проигрыватель
  • DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
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