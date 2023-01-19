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Больше не доступен
TAH5205WT/00
40-мм излучатели, закрытая конструкция
Небольшой вес
Компактная складная конструкция
До 29 часов воспроизведения
Эти полноразмерные наушники оснащены мощными 40-мм звуковыми излучатели с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и насыщенные низкие частоты. Если вы хотите большего, нажмите кнопку усиления басов — вы моментально почувствуете разницу.
Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 29 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 4 часов воспроизведения. Съемный кабель позволяет использовать наушники и в проводном режиме.
Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.
1.0
из 5
1
Отзыв
ro94lik
19/01/2023
Україна
Низька якість пластику
Придбав навушника в мережі MOYO. Через місязь зламалась одна дуга. Також були помічені тріщини в місцях з'єднання деталей
Плюсы
-
Минусы
абсолютно не коштують своїх грошей
Этот отзыв про TAH5205WT Бездротові навушники
Этот отзыв про TAH5205WT Бездротові навушники
Поддержка функций зависит от совместимости с мобильным телефоном.
Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.