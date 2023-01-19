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  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты
  • Качественные низкие частоты

Больше не доступен

Беспроводные наушники

TAH5205WT/00

1
| (1) Отзыв

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный
Качественные низкие частоты
Насладитесь насыщенными басами! Эти беспроводные полноразмерные наушники оснащены кнопкой усиления басов для более насыщенного звучания низких частот. Оцените до 29 часов работы в режиме воспроизведения, быструю зарядку и стабильное подключение Bluetooth для непрерывного воспроизведения.
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Качественные низкие частоты

  • 40-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Небольшой вес

  • Компактная складная конструкция

  • До 29 часов воспроизведения

Мощные излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами. Кнопка усиления басов.

Мощные излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами. Кнопка усиления басов.

Эти полноразмерные наушники оснащены мощными 40-мм звуковыми излучатели с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и насыщенные низкие частоты. Если вы хотите большего, нажмите кнопку усиления басов — вы моментально почувствуете разницу.

29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C.

29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C.

Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 29 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 4 часов воспроизведения. Съемный кабель позволяет использовать наушники и в проводном режиме.

Облегченное регулируемое оголовье с подкладкой.

Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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1.0

из 5

1

Отзыв

5
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19/01/2023

Україна

Україна

Низька якість пластику

Придбав навушника в мережі MOYO. Через місязь зламалась одна дуга. Також були помічені тріщини в місцях з'єднання деталей

Плюсы

-

Минусы

абсолютно не коштують своїх грошей

Этот отзыв про TAH5205WT Бездротові навушники

Этот отзыв про TAH5205WT Бездротові навушники

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      Примечания

      1. Поддержка функций зависит от совместимости с мобильным телефоном.

      2. Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.