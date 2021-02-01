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    • Потрясающее звучание — от телевизора до видеоконференций. Потрясающее звучание — от телевизора до видеоконференций. Потрясающее звучание — от телевизора до видеоконференций.
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      Беспроводные наушники для телевизора

      TAH6206BK/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Потрясающее звучание — от телевизора до видеоконференций.

      От неожиданных открытий и экстремальных погонь до кристально чистого звучания голоса собеседника. Эти беспроводные полноразмерные наушники обеспечат превосходное качество звука и низкую задержку при просмотре фильмов или работе из дома.

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      Беспроводные наушники для телевизора

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      Беспроводные наушники для телевизора
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      Беспроводные наушники для телевизора

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      Потрясающее звучание — от телевизора до видеоконференций.

      • Беспроводные наушники для телевизора
      • Модуль Bluetooth
      • Низкая задержка
      • 18 часов воспроизведения
      Любые фильмы и передачи. Слушайте, не отвлекая других

      Любые фильмы и передачи. Слушайте, не отвлекая других

      Идеально настроенные 40-мм излучатели обеспечивают чистый, насыщенный звук, а низкие частоты помогут наслаждаться просмотром любимого контента. Полноразмерные амбушюры с комфортной посадкой предлагают качественную пассивную шумоизоляцию. Вы не упустите ни одной реплики персонажа и не будете отвлекать других.

      Идеальная синхронизация диалогов. Режим Bluetooth с низкой задержкой

      Идеальная синхронизация диалогов. Режим Bluetooth с низкой задержкой

      Максимально стабильное подключение через Bluetooth с низкой задержкой позволит избежать проблем с синхронизацией, которые происходят при просмотре телевизора с беспроводными наушниками. Реплики персонажей и звуковые эффекты воспроизводятся без какой-либо задержки, соответствуя происходящему на экране. Просто нажмите на модуль для сопряжения.

      Легкие и комфортные

      Легкие и комфортные

      Эти легкие наушники помогут с максимальным комфортом смотреть ночные сериалы без опасений потревожить соседей. Оголовье и мягкие амбушюры регулируются, обеспечивая идеальную посадку.

      Быстрая настройка

      Быстрая настройка

      Просто подключите входящий в комплект кабель 3,5 мм в выходной разъем для наушников на телевизоре, а затем подключите передатчик к другому концу кабеля. После этого подключите передатчик к USB-разъему телевизора. Для подключения к ПК подсоедините передатчик к USB-разъему и настройте необходимую конфигурацию звука.

      18 часов воспроизведения без подзарядки*

      18 часов воспроизведения помогут не упустить самый важный момент. Полная зарядка занимает 2 часа и выполняется через входящий в комплект кабель USB-C, а быстрой 15-минутной зарядки хватит на дополнительный час воспроизведения. Хватит еще на одну серию!

      • Звук

        Частотный диапазон
        20 — 20 000 Гц
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Сопротивление
        24 Oм
        Максимальная входная мощность
        30 мВт
        Чувствительность
        118 дБ (1 кГц)
        Тип излучателя
        Динамический

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        5,1
        Беспроводное соединение
        Да
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Отсоединяемый кабель
        Да
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Одновременное подключение
        Да
        Поддерживаемый кодек
        SBC
        Тип беспроводной передачи
        Bluetooth

      • Внешняя упаковка

        Длина
        32.5  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        26  см
        Вес брутто
        2.271  кг
        Высота
        32.5  см
        GTIN
        1 48 95229 11774 4
        Вес нетто
        0.819  кг
        Вес упаковки
        1.452  кг

      • Комфорт

        Автовыключение
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Тип управления
        Кнопка

      • Питание

        Перезарядка
        Да
        Количество аккумуляторов
        1 шт.
        Время воспроизведения музыки
        18  часов
        Время разговора
        20 ч*
        Время зарядки
        2  часов
        Быстрая зарядка
        15 mins for 1 hr
        Вес аккумулятора (общий)
        13.5  г
        Емкость аккумулятора (наушники)
        750  mAh
        Время работы аккумулятора в режиме ожидания
        150 hr
        Тип аккумулятора (наушники)
        Литий-ионный (встроенный)

      • Размеры упаковки

        Высота
        31.3  см
        Тип упаковки
        Коробка
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        24  см
        Глубина
        10  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 11774 7
        Вес брутто
        0.607  кг
        Вес нетто
        0.273  кг
        Вес упаковки
        0.334  кг

      • Габариты изделия

        Высота
        20  см
        ширина
        19  см
        Глубина
        8  см
        Вес
        0.205  кг

      • Аксессуары

        Прочее
        Дополнительные амбушюры, 2 пары
        Аудиокабель
        Стереокабель 3,5 мм, длина 1,5 м
        Краткое руководство
        Да
        Кабель для зарядки
        Кабель USB-C, 500 мм
        Адаптеры в комплекте
        USB-модуль

      • Дизайн

        Цвет
        Черный
        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем
        Заполняющий уши материал
        Синтетическая кожа
        Плотная посадка
        Полноразмерные
        Тип чашки
        Закрытого типа

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20196 5

      • Голосовой ассистент

        Совместимость с голосовым ассистентом
        • Apple Siri
        • Google Ассистент
        Активация по голосу
        Ручной
        Поддержка голосового ассистента
        Да

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      • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

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