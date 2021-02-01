Быстрая настройка

Просто подключите входящий в комплект кабель 3,5 мм в выходной разъем для наушников на телевизоре, а затем подключите передатчик к другому концу кабеля. После этого подключите передатчик к USB-разъему телевизора. Для подключения к ПК подсоедините передатчик к USB-разъему и настройте необходимую конфигурацию звука.