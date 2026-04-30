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TAH8000EWT/00
Детальный и естественный звук
Сменный элемент питания
Шумоподавление Pro
До 70 часов воспроизведения
40-мм излучатели с шелковым покрытием обеспечивают полное деталей звучание, а динамические басы сделают низкие частоты насыщенными даже при невысокой громкости. Кодеки LDAC и LC3 поддерживаются и обеспечат высокое качество потокового воспроизведения аудио; более того, доступно воспроизведение через USB-C и функция пространственного звука в приложении для еще более полного погружения.
Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. Если вы хотите слышать звуки окружения, режим восприятия окружающих звуков поможет вам с этим. Функция Quick Awareness усиливает звуки голоса, чтобы вы могли слышать собеседника, даже не снимая наушники.
Во время разговора отдельные микрофоны и алгоритм шумоподавления обеспечат стабильный захват вашего голоса и устранят внешние шумы. Даже если вы идете по оживленной улице в ветреную погоду, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.
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