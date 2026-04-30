Завораживающий звук. Потоковое и проводное воспроизведение высокого разрешения

40-мм излучатели с шелковым покрытием обеспечивают полное деталей звучание, а динамические басы сделают низкие частоты насыщенными даже при невысокой громкости. Кодеки LDAC и LC3 поддерживаются и обеспечат высокое качество потокового воспроизведения аудио; более того, доступно воспроизведение через USB-C и функция пространственного звука в приложении для еще более полного погружения.