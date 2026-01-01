Всегда безопасно, всегда весело. Громкость ограничена до 85 dB*

Эти наушники специально разработаны с учетом безопасности детского слуха, поэтому их громкость ограничена до 85 dB*. Музыка, мультфильмы, фильмы, обучающие видео — что бы ни нравилось детям, вы можете быть спокойны: звук не будет слишком громким.