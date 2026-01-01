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TAK2000CT/00
Доступные варианты
Максимум безопасности, максимум веселья!
Пусть дети зажигают с этими яркими проводными наушниками! Они лёгкие, прочные, а их громкость ограничена для безопасного прослушивания. Пришли друзья? Функция совместного прослушивания позволяет детям последовательно подключить свои наушники к наушникам друга, чтобы слушать вместе.
Проводные накладные наушники
Громкость ограничена до 85 дБ
Возможность персонализации. Совместное прослушивание
Прочные и складные
Эти наушники специально разработаны с учетом безопасности детского слуха, поэтому их громкость ограничена до 85 dB*. Музыка, мультфильмы, фильмы, обучающие видео — что бы ни нравилось детям, вы можете быть спокойны: звук не будет слишком громким.
Небольшие чашки с мягкими амбушюрами делают эти легкие наушники удобными для детей. Мягкое оголовье легко регулируется для идеальной посадки, а точки на его задней стороне помогают детям понять, какой стороной надевать наушники.
Благодаря разноцветному дизайну эти наушники выгодно выделяются, а дети могут украсить их собственными произведениями искусства! Просто поднимите прозрачную крышку чашки наушника, вставьте рисунок или картину и снова защёлкните крышку.
Отзывы
Громкость ограничена до 85 дБ в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.