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  • Максимум безопасности, максимум веселья!
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  • Максимум безопасности, максимум веселья!
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  • Максимум безопасности, максимум веселья!
  • Максимум безопасности, максимум веселья!
  • Максимум безопасности, максимум веселья!
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  • Максимум безопасности, максимум веселья!
  • Максимум безопасности, максимум веселья!
  • Максимум безопасности, максимум веселья!
  • Максимум безопасности, максимум веселья!
  • Максимум безопасности, максимум веселья!
  • Максимум безопасности, максимум веселья!
  • Максимум безопасности, максимум веселья!

Детские накладные наушники

TAK2000CT/00

Доступные варианты

Blue
Blue
Pink
Pink
Пурпурный
Пурпурный
Хрусталь, морская волна
Хрусталь, морская волна

Максимум безопасности, максимум веселья!

Пусть дети зажигают с этими яркими проводными наушниками! Они лёгкие, прочные, а их громкость ограничена для безопасного прослушивания. Пришли друзья? Функция совместного прослушивания позволяет детям последовательно подключить свои наушники к наушникам друга, чтобы слушать вместе.

Посмотреть все преимущества

Максимум безопасности, максимум веселья!

  • Проводные накладные наушники

  • Громкость ограничена до 85 дБ

  • Возможность персонализации. Совместное прослушивание

  • Прочные и складные

Всегда безопасно, всегда весело. Громкость ограничена до 85 dB*

Всегда безопасно, всегда весело. Громкость ограничена до 85 dB*

Эти наушники специально разработаны с учетом безопасности детского слуха, поэтому их громкость ограничена до 85 dB*. Музыка, мультфильмы, фильмы, обучающие видео — что бы ни нравилось детям, вы можете быть спокойны: звук не будет слишком громким.

Комфорт для детей и простота использования

Комфорт для детей и простота использования

Небольшие чашки с мягкими амбушюрами делают эти легкие наушники удобными для детей. Мягкое оголовье легко регулируется для идеальной посадки, а точки на его задней стороне помогают детям понять, какой стороной надевать наушники.

Яркий дизайн с настраиваемыми чашками наушников

Яркий дизайн с настраиваемыми чашками наушников

Благодаря разноцветному дизайну эти наушники выгодно выделяются, а дети могут украсить их собственными произведениями искусства! Просто поднимите прозрачную крышку чашки наушника, вставьте рисунок или картину и снова защёлкните крышку.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Громкость ограничена до 85 дБ в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.