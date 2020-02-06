Сверхтонкий корпус. Воспроизведение всех форматов.

Мало места дома? Эта изящная настенная микросистема позволяет воспроизводить подкасты, музыку и многое другое по Bluetooth. Также вы получите доступ к цифровому радио DAB+ без помех и сможете подключать CD-плеер или электропроигрыватель с помощью аудиовхода. Узнать обо всех преимуществах