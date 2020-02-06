Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Радио DAB+

    TAM2505/10
    Общая оценка / 5
    • Сверхтонкий корпус. Воспроизведение всех форматов. Сверхтонкий корпус. Воспроизведение всех форматов. Сверхтонкий корпус. Воспроизведение всех форматов.
      -{discount-value}

      Радио DAB+

      TAM2505/10
      Общая оценка / 5

      Сверхтонкий корпус. Воспроизведение всех форматов.

      Мало места дома? Эта изящная настенная микросистема позволяет воспроизводить подкасты, музыку и многое другое по Bluetooth. Также вы получите доступ к цифровому радио DAB+ без помех и сможете подключать CD-плеер или электропроигрыватель с помощью аудиовхода. Узнать обо всех преимуществах

      Радио DAB+

      Сверхтонкий корпус. Воспроизведение всех форматов.

      Мало места дома? Эта изящная настенная микросистема позволяет воспроизводить подкасты, музыку и многое другое по Bluetooth. Также вы получите доступ к цифровому радио DAB+ без помех и сможете подключать CD-плеер или электропроигрыватель с помощью аудиовхода. Узнать обо всех преимуществах

      Сверхтонкий корпус. Воспроизведение всех форматов.

      Мало места дома? Эта изящная настенная микросистема позволяет воспроизводить подкасты, музыку и многое другое по Bluetooth. Также вы получите доступ к цифровому радио DAB+ без помех и сможете подключать CD-плеер или электропроигрыватель с помощью аудиовхода. Узнать обо всех преимуществах

      Радио DAB+

      Сверхтонкий корпус. Воспроизведение всех форматов.

      Мало места дома? Эта изящная настенная микросистема позволяет воспроизводить подкасты, музыку и многое другое по Bluetooth. Также вы получите доступ к цифровому радио DAB+ без помех и сможете подключать CD-плеер или электропроигрыватель с помощью аудиовхода. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Радио DAB+

        Радио DAB+

        - {discount-value}

        Итого:

        Сверхтонкий корпус. Воспроизведение всех форматов.

        • Bluetooth®

        Универсальная компактная система для всей вашей музыки

        Используете сервисы потокового вещания музыки, проигрываете записи или слушаете радио? Bluetooth с функцией сопряжения нескольких устройств позволяет легко переключаться между беспроводными устройствами, а аудиовход обеспечивает доступ к проводным источникам. Цифровой тюнер гарантирует чистое звучание.

        Атмосфера домашнего уюта

        Эта изящная микросистема идеально подходит для небольших помещений. Микросистема может быть установлена на специальную ножку, входящую в комплект, или закреплена на стене. Два широкополосных излучателя обеспечат чистый стереозвук.

        Удобное управление

        Простой в использовании пульт ДУ позволяет легко настраивать систему и управлять атмосферой, не разрушая ее. На дисплее высокой четкости отображается информация о радиостанции DAB и названия музыкальных композиций.

        • Звук

          Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
          10 Вт
          Улучшение звука
          • цифровое управление звуком
          • Акустические системы Bass Reflex
          • Динамическое усиление басов
          Звуковой режим
          • Поп
          • Джаз
          • Рок
          • Классика
          • Плоский
          Регулятор громкости
          Цифровой регулятор громкости
          Диапазон частот
          63–20 000 Гц
          Сопротивление акустической системы
          6 Oм

        • Громкоговорители

          Количество звуковых каналов
          2,0
          Конфигурация излучателя
          Широкополосная
          Количество широкополосных излучателей
          2
          Диаметр широкополосного излучателя
          2,75"

        • Тюнер/прием/передача

          Тип тюнера
          Цифровой дисплей
          Диапазоны тюнера
          • FM
          • DAB/DAB+
          Антенна
          Антенна FM (75 Ом)
          Сохранение радиостанций
          20 FM-радиостанций, 20 радиостанций DAB
          RDS
          Да.

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          10 м (открытое пространство)
          Версия Bluetooth
          4.2
          Аудиовход
          3,5 мм
          Разъем для наушников
          1x 3,5 мм
          Умный дом
          нет данных
          Стандарт DLNA
          нет данных

        • Комфорт

          Обновление часов
          Цифровое радиовещание (DAB)
          Тип экрана дисплея
          ЖК
          Расширенные возможности дисплея
          Управление яркостью
          Будильники
          Да, сигнал, DAB, FM, Bluetooth
          Кол-во сигналов будильника
          2
          Таймер отключения
          Да
          Пульт ДУ
          Да

        • Дизайн

          Системные компоненты
          Основное устройство
          Крепление на стене
          Да

        • Совместимость

          Управление в приложении для смартфона/планшета
          Нет

        • Питание

          Тип адаптера
          Внешний источник переменного тока
          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Адаптер питания перем. тока
          • Антенна FM
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Настенный кронштейн
          • Краткое руководство пользователя
          • Гарантийный талон

        • Размеры

          Основное устройство (Ш x В x Г)
          400 x 220 x 110  миллиметра
          Вес основного устройства
          1,71  кг

        • Размеры упаковки

          Глубина
          15,6  см
          EAN
          48 95229 10316 0
          Вес брутто
          2,807  кг
          высота
          31,5  см
          Вес нетто
          1,707  кг
          Вес упаковки
          1,1  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип размещения на полке
          Укладка
          ширина
          45,5  см

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер питания перем. тока
        • Антенна FM
        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Настенный кронштейн
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный талон

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подпишитесь и получите доступ к специальным предложениям

            Подпишитесь и получите доступ к специальным предложениям

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

            Получайте актуальные и полезные советы от Philips

            Узнавайте первыми информацию о новинках

            *

            *Обязательное поле для заполнения

            Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            You are about to visit the Philips USA website.

            Я понимаю

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.