Другие продукты в комплекте
- Адаптер питания перем. тока
- Антенна FM
- Пульт ДУ
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Настенный кронштейн
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон
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Сверхтонкий корпус. Воспроизведение всех форматов.
Мало места дома? Эта изящная настенная микросистема позволяет воспроизводить подкасты, музыку и многое другое по Bluetooth. Также вы получите доступ к цифровому радио DAB+ без помех и сможете подключать CD-плеер или электропроигрыватель с помощью аудиовхода. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сверхтонкий корпус. Воспроизведение всех форматов.
Мало места дома? Эта изящная настенная микросистема позволяет воспроизводить подкасты, музыку и многое другое по Bluetooth. Также вы получите доступ к цифровому радио DAB+ без помех и сможете подключать CD-плеер или электропроигрыватель с помощью аудиовхода. Узнать обо всех преимуществах
Сверхтонкий корпус. Воспроизведение всех форматов.
Мало места дома? Эта изящная настенная микросистема позволяет воспроизводить подкасты, музыку и многое другое по Bluetooth. Также вы получите доступ к цифровому радио DAB+ без помех и сможете подключать CD-плеер или электропроигрыватель с помощью аудиовхода. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сверхтонкий корпус. Воспроизведение всех форматов.
Мало места дома? Эта изящная настенная микросистема позволяет воспроизводить подкасты, музыку и многое другое по Bluetooth. Также вы получите доступ к цифровому радио DAB+ без помех и сможете подключать CD-плеер или электропроигрыватель с помощью аудиовхода. Узнать обо всех преимуществах
Радио DAB+
Итого:
Используете сервисы потокового вещания музыки, проигрываете записи или слушаете радио? Bluetooth с функцией сопряжения нескольких устройств позволяет легко переключаться между беспроводными устройствами, а аудиовход обеспечивает доступ к проводным источникам. Цифровой тюнер гарантирует чистое звучание.
Эта изящная микросистема идеально подходит для небольших помещений. Микросистема может быть установлена на специальную ножку, входящую в комплект, или закреплена на стене. Два широкополосных излучателя обеспечат чистый стереозвук.
Простой в использовании пульт ДУ позволяет легко настраивать систему и управлять атмосферой, не разрушая ее. На дисплее высокой четкости отображается информация о радиостанции DAB и названия музыкальных композиций.
Звук
Громкоговорители
Тюнер/прием/передача
Подключения
Комфорт
Дизайн
Совместимость
Питание
Аксессуары
Размеры
Размеры упаковки
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