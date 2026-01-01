Сверхтонкий. Многофункциональный.

Мало пространства? Не ограничивайте себя в развлечениях. Помимо интернет-радио с DAB+ эта микросистема с тонким корпусом и креплением на стену поддерживает Spotify Connect и Bluetooth-соединение. Вы можете подключить к ней даже CD-плеер или виниловый проигрыватель.