Другие продукты в комплекте
- Адаптер питания перем. тока
- Антенна FM
- Пульт ДУ
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Настенный кронштейн
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон
Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Сверхтонкий. Многофункциональный.
Мало пространства? Не ограничивайте себя в развлечениях. Помимо интернет-радио с DAB+ эта микросистема с тонким корпусом и креплением на стену поддерживает Spotify Connect и Bluetooth-соединение. Вы можете подключить к ней даже CD-плеер или виниловый проигрыватель. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сверхтонкий. Многофункциональный.
Мало пространства? Не ограничивайте себя в развлечениях. Помимо интернет-радио с DAB+ эта микросистема с тонким корпусом и креплением на стену поддерживает Spotify Connect и Bluetooth-соединение. Вы можете подключить к ней даже CD-плеер или виниловый проигрыватель. Узнать обо всех преимуществах
Сверхтонкий. Многофункциональный.
Мало пространства? Не ограничивайте себя в развлечениях. Помимо интернет-радио с DAB+ эта микросистема с тонким корпусом и креплением на стену поддерживает Spotify Connect и Bluetooth-соединение. Вы можете подключить к ней даже CD-плеер или виниловый проигрыватель. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сверхтонкий. Многофункциональный.
Мало пространства? Не ограничивайте себя в развлечениях. Помимо интернет-радио с DAB+ эта микросистема с тонким корпусом и креплением на стену поддерживает Spotify Connect и Bluetooth-соединение. Вы можете подключить к ней даже CD-плеер или виниловый проигрыватель. Узнать обо всех преимуществах
Интернет-радио
Итого:
Ищете, что послушать? Эта микросистема позволит насладиться чистым звучанием цифровых и интернет-радиостанций со всего мира. Слушайте музыку, подкасты и многое другое через Bluetooth, а аудиовход поможет с подключением проводных устройств.
Вы можете установить эту микросистему с тонким корпусом на входящую в комплект подставку или повесить прямо на стену. Два широкополосных излучателя обеспечивают кристально чистое стереозвучание.
Слушаете на Spotify? Это интернет-радио с Bluetooth поддерживает технологию Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ, пока радио будет принимать сигнал Spotify высочайшего качества напрямую с серверов Spotify. Два широкополосных излучателя обеспечат чистое стереофоническое звучание.
Простой в использовании пульт ДУ позволяет легко работать с основными системными возможностями. На цветном дисплее отображается обложка альбома и информация о композиции из Spotify Connect, а также логотипы радиостанций при прослушивании интернет-радио или DAB+.
Удобная функция будильника делает эту микросистему с тонким корпусом идеальным решением для спальни. Просыпайтесь с улыбкой под звуки любимой радиостанции или выберите обычный сигнал будильника.
Звук
Громкоговорители
Тюнер/прием/передача
Подключения
Комфорт
Дизайн
Совместимость
Питание
Аксессуары
Размеры
Размеры упаковки
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.