Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Интернет-радио

    TAM2805/10
    Общая оценка / 5
    • Сверхтонкий. Многофункциональный. Сверхтонкий. Многофункциональный. Сверхтонкий. Многофункциональный.
      -{discount-value}

      Интернет-радио

      TAM2805/10
      Общая оценка / 5

      Сверхтонкий. Многофункциональный.

      Мало пространства? Не ограничивайте себя в развлечениях. Помимо интернет-радио с DAB+ эта микросистема с тонким корпусом и креплением на стену поддерживает Spotify Connect и Bluetooth-соединение. Вы можете подключить к ней даже CD-плеер или виниловый проигрыватель. Узнать обо всех преимуществах

      Интернет-радио

      Сверхтонкий. Многофункциональный.

      Мало пространства? Не ограничивайте себя в развлечениях. Помимо интернет-радио с DAB+ эта микросистема с тонким корпусом и креплением на стену поддерживает Spotify Connect и Bluetooth-соединение. Вы можете подключить к ней даже CD-плеер или виниловый проигрыватель. Узнать обо всех преимуществах

      Сверхтонкий. Многофункциональный.

      Мало пространства? Не ограничивайте себя в развлечениях. Помимо интернет-радио с DAB+ эта микросистема с тонким корпусом и креплением на стену поддерживает Spotify Connect и Bluetooth-соединение. Вы можете подключить к ней даже CD-плеер или виниловый проигрыватель. Узнать обо всех преимуществах

      Интернет-радио

      Сверхтонкий. Многофункциональный.

      Мало пространства? Не ограничивайте себя в развлечениях. Помимо интернет-радио с DAB+ эта микросистема с тонким корпусом и креплением на стену поддерживает Spotify Connect и Bluetooth-соединение. Вы можете подключить к ней даже CD-плеер или виниловый проигрыватель. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Интернет-радио

        Интернет-радио

        - {discount-value}

        Итого:

        Сверхтонкий. Многофункциональный.

        • DAB+
        • Spotify Connect
        • Bluetooth®

        Универсальная компактная система для всей вашей музыки

        Ищете, что послушать? Эта микросистема позволит насладиться чистым звучанием цифровых и интернет-радиостанций со всего мира. Слушайте музыку, подкасты и многое другое через Bluetooth, а аудиовход поможет с подключением проводных устройств.

        Идеально для небольших пространств

        Вы можете установить эту микросистему с тонким корпусом на входящую в комплект подставку или повесить прямо на стену. Два широкополосных излучателя обеспечивают кристально чистое стереозвучание.

        Простая потоковая передача. Звук во всех деталях

        Слушаете на Spotify? Это интернет-радио с Bluetooth поддерживает технологию Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ, пока радио будет принимать сигнал Spotify высочайшего качества напрямую с серверов Spotify. Два широкополосных излучателя обеспечат чистое стереофоническое звучание.

        Удобное управление

        Простой в использовании пульт ДУ позволяет легко работать с основными системными возможностями. На цветном дисплее отображается обложка альбома и информация о композиции из Spotify Connect, а также логотипы радиостанций при прослушивании интернет-радио или DAB+.

        Будильник. Просыпайтесь под звуки любимой радиостанции или обычный сигнал будильника

        Удобная функция будильника делает эту микросистему с тонким корпусом идеальным решением для спальни. Просыпайтесь с улыбкой под звуки любимой радиостанции или выберите обычный сигнал будильника.

        • Звук

          Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
          10 Вт
          Улучшение звука
          • цифровое управление звуком
          • Акустические системы Bass Reflex
          • Динамическое усиление басов
          Звуковой режим
          • Поп
          • Джаз
          • Рок
          • Классика
          • Плоский
          Регулятор громкости
          Цифровой регулятор громкости
          Диапазон частот
          63–20 000 Гц
          Сопротивление акустической системы
          6 Oм

        • Громкоговорители

          Количество звуковых каналов
          2,0
          Конфигурация излучателя
          Широкополосная
          Количество широкополосных излучателей
          2
          Диаметр широкополосного излучателя
          2,75"

        • Тюнер/прием/передача

          Тип тюнера
          Цифровой дисплей
          Диапазоны тюнера
          • FM
          • DAB/DAB+
          • Интернет-радио
          Антенна
          Антенна FM (75 Ом)
          Сохранение радиостанций
          20 FM-радиостанций, 20 радиостанций DAB
          RDS
          Да.

        • Подключения

          Wi-Fi
          802.11 a/b/g/n
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          10 м (открытое пространство)
          Версия Bluetooth
          4.2
          Аудиовход
          3,5 мм
          Разъем для наушников
          1x 3,5 мм
          Умный дом
          Spotify Connect
          Стандарт DLNA
          нет данных

        • Комфорт

          Обновление часов
          DAB / интернет-радио
          Тип экрана дисплея
          2,4" TFT
          Расширенные возможности дисплея
          Управление яркостью
          Будильники
          Да, сигнал, интернет-радио, DAB, FM
          Кол-во сигналов будильника
          2
          Таймер отключения
          Да
          Пульт ДУ
          Да

        • Дизайн

          Системные компоненты
          Основное устройство
          Крепление на стене
          Да

        • Совместимость

          Управление в приложении для смартфона/планшета
          Нет

        • Питание

          Тип адаптера
          Внешний источник переменного тока
          Источник питания
          110—240 В, 50/60 Гц

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Адаптер питания перем. тока
          • Антенна FM
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Настенный кронштейн
          • Краткое руководство пользователя
          • Гарантийный талон

        • Размеры

          Основное устройство (Ш x В x Г)
          400 x 220 x 110  миллиметра
          Вес основного устройства
          1,71  кг

        • Размеры упаковки

          Глубина
          15,6  см
          EAN
          48 95229 10777 9
          Вес брутто
          2,807  кг
          высота
          31,5  см
          Вес нетто
          1,707  кг
          Вес упаковки
          1,1  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип размещения на полке
          Укладка
          ширина
          45,5  см

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер питания перем. тока
        • Антенна FM
        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Настенный кронштейн
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный талон

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подпишитесь и получите дополнительную скидку 10% на первую покупку*

            Подпишитесь и получите дополнительную скидку 10% на первую покупку*

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

            Получайте актуальные и полезные советы от Philips

            Узнавайте первыми информацию о новинках

            *

            * Промокод на 10% скидки мы пришлем вам на электронную почту, указанную в форме подписки, при условии первой регистриции такой электронной почты

            Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.