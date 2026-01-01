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Больше не доступен

Интернет-радио

TAM2805/10

Сверхтонкий. Многофункциональный.

Мало пространства? Не ограничивайте себя в развлечениях. Помимо интернет-радио с DAB+ эта микросистема с тонким корпусом и креплением на стену поддерживает Spotify Connect и Bluetooth-соединение. Вы можете подключить к ней даже CD-плеер или виниловый проигрыватель.

Посмотреть все преимущества

Сверхтонкий. Многофункциональный.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Универсальная компактная система для всей вашей музыки

Ищете, что послушать? Эта микросистема позволит насладиться чистым звучанием цифровых и интернет-радиостанций со всего мира. Слушайте музыку, подкасты и многое другое через Bluetooth, а аудиовход поможет с подключением проводных устройств.

Идеально для небольших пространств

Вы можете установить эту микросистему с тонким корпусом на входящую в комплект подставку или повесить прямо на стену. Два широкополосных излучателя обеспечивают кристально чистое стереозвучание.

Простая потоковая передача. Звук во всех деталях

Слушаете на Spotify? Это интернет-радио с Bluetooth поддерживает технологию Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ, пока радио будет принимать сигнал Spotify высочайшего качества напрямую с серверов Spotify. Два широкополосных излучателя обеспечат чистое стереофоническое звучание.

Технические характеристики

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